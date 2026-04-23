Τρελάθηκε ο καιρός: Στους -4 το πρωί στο Καϊμακτσαλάν -Χιόνισε στο Νυμφαίο - iefimerida.gr

Οι ταράτσες και οι αυλές στον παραδοσιακό οικισμό του Νυμφαίου ντύθηκαν στα λευκά τις τελευταίες ώρες με τους κατοίκους να βλέπουν τον υδράργυρο να κάνει βουτιά στον -1 βαθμό Κελσίου.

Χιόνια στην καρδιά της άνοιξης

Νιφάδες χιονιού έπεσαν, μέσα στην «καρδιά» της άνοιξης, στο Νυμφαίο της Φλώρινας και στο Σέλι.

Η θερμοκρασία έχει σημειώσει αισθητή πτώση σε αρκετές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και είναι χαρακτηριστικό πως ο υδράργυρος στο Καϊμακτσαλάν, στις 9 το πρωί, έδειχνε -4 βαθμούς Κελσίου. Στους μηδέν βαθμούς ήταν στον Λαϊλιά Σερρών και στο χιονοδρομικό κέντρο στο Σέλι.

Στην Κλεισούρα Καστοριάς, η θερμοκρασία τα ξημερώματα έπεσε στον 1 βαθμό Κελσίου, ενώ στη Φλώρινα και τον Πολύγυρο της Χαλκιδικής το θερμόμετρο έδειχνε τους 4 βαθμούς Κελσίου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ