Δύο άνδρες συνελήφθησαν για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στο Αργοστόλι -Γιατί κατηγορούνται - iefimerida.gr

Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

Πρόκειται για δύο άνδρες, οι οποίοι εθεάθησαν μαζί με τη 19χρονη πριν από τον θάνατό της. Παράλληλα, αναζητείται ένας ακόμη.

Οι δύο παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στις Αρχές με τους δικηγόρους τους, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας. Πρόκειται για έναν 26χρονο Έλληνα και έναν 22χρονο με καταγωγή από την Αλβανία, οι οποίοι κατηγορούνται για «έκθεση σε κίνδυνο».



Αργοστόλι: Η 19χρονη δεν φέρει κακώσεις -Αναμένεται η νεκροψία-νεκροτομή

Οι άνδρες βάσει βιντεοληπτικού υλικού που εξέτασαν οι αρχές, φαίνονται μαζί με την νεαρή σε ξενοδοχείο. Ένας από αυτούς, κατά πληροφορίες εμφανίζεται να την μεταφέρει ενώ οι άλλοι δύο τον συνόδευαν.

Πώς εντοπίστηκε η 19χρονη



Η 19χρονη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις τα ξημερώματα της Τρίτης, στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου.



Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ και την μετέφεραν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Εκεί, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η νεαρή κατέληξε.

Η 19χρονη, κατά πληροφορίες, δεν φέρει κακώσεις, ωστόσο, η νεκροψία νεκροτομή θα δώσει απαντήσεις στα αίτια του θανάτου της.