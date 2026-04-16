Τραυματίστηκε 72χρονη στο λιμάνι της Αρκίτσας -Της έδωσε τις πρώτες βοήθειες γιατρός που ταξίδευε μαζί της - iefimerida.gr

Αναστάτωση προκλήθηκε στο λιμάνι της Αρκίτσας μετά τον τραυματισμό 72χρονης στο λιμάνι.



Σύμφωνα με το lamiareport, η γυναίκα τραυματίστηκε κατά την επιβίβασή της στο πλοίο της γραμμής με προορισμό την βόρεια Εύβοια, όπου διαμένει.

Η 72χρονη φέρεται να έχασε την ισορροπία της με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει το κεφάλι της.

Γιατρός που ταξίδευε για Αιδηψό τής παρείχε τις πρώτες βοήθειες

Στο σημείο έσπευσε γιατρός που έτυχε να ταξιδεύει για Αιδηψό και της παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Την ίδια ώρα, στελέχη του Λιμενικού ειδοποίησαν ασθενοφόρο.



Η 72χρονη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης για περαιτέρω εξετάσεις, με τον τραυματισμό της ευτυχώς να μη δείχνει ότι είναι σοβαρός.



Για την υπόθεση προανάκριση διενεργεί το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Αταλάντης.