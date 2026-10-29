 Τραυματίστηκε 57χρονος ναυτικός σε φορτηγό πλοίο έξω από το λιμάνι του Γαυρίου στην Άνδρο - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Τραυματίστηκε 57χρονος ναυτικός σε φορτηγό πλοίο έξω από το λιμάνι του Γαυρίου στην Άνδρο

Άνδρος
© Shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Σε ιδιωτικό ιατρείο διακομίστηκε 57χρονος ναυτικός καθώς τραυματίστηκε σε φορτηγό πλοίο ανοικτά του Γαυρίου στην Άνδρο.

Ο 57χρονος εκτελούσε εργασίες στο πλοίο ελληνικής σημαίας, που βρίσκεται αγκυροβολημένο έξω από τον λιμένα Γαυρίου Άνδρου.

Ο 57χρονος ναυτικός μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό ιατρείο

Ο 57χρονος παρελήφθη από πλωτό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκε στο λιμάνι Γαυρίου, από όπου διακομίσθηκε σε ιδιωτικό ιατρείο.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ναυτικός τραυματισμός

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ