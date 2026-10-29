Τραυματίστηκε 57χρονος ναυτικός σε φορτηγό πλοίο έξω από το λιμάνι του Γαυρίου στην Άνδρο - iefimerida.gr

Σε ιδιωτικό ιατρείο διακομίστηκε 57χρονος ναυτικός καθώς τραυματίστηκε σε φορτηγό πλοίο ανοικτά του Γαυρίου στην Άνδρο.



Ο 57χρονος εκτελούσε εργασίες στο πλοίο ελληνικής σημαίας, που βρίσκεται αγκυροβολημένο έξω από τον λιμένα Γαυρίου Άνδρου.

Ο 57χρονος ναυτικός μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό ιατρείο

Ο 57χρονος παρελήφθη από πλωτό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκε στο λιμάνι Γαυρίου, από όπου διακομίσθηκε σε ιδιωτικό ιατρείο.