 Ακρωτηριάστηκε το δάχτυλο 22χρονου από βαρελότο στο Βέλο Κορινθίας - iefimerida.gr
Ακρωτηριάστηκε το δάχτυλο 22χρονου από βαρελότο στο Βέλο Κορινθίας

Σοβαρό ατύχημα με δύο τραυματισμούς από βεγγαλικά σημειώθηκε το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου στο Βέλο Κορινθίας.

Με βάση όσα μεταδίδει το Korinthos news δύο άτομα τραυματίστηκαν ενώ βρίσκονταν σε σπίτι, όταν προσπάθησαν να ανάψουν βαρελότο στο μπαλκόνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένας 22χρονος έχασε το δάχτυλό του και νοσηλεύεται στο ΚΑΤ.

Στο νοσοκομείο με τραύμα στο μάτι

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι το δεύτερο άτομο που βρισκόταν στο μπαλκόνι με τον 22χρονο τραυματίστηκε στο μάτι.

Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

