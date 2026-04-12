Ακρωτηριάστηκε το δάχτυλο 22χρονου από βαρελότο στο Βέλο Κορινθίας - iefimerida.gr

Σοβαρό ατύχημα με δύο τραυματισμούς από βεγγαλικά σημειώθηκε το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου στο Βέλο Κορινθίας.

Με βάση όσα μεταδίδει το Korinthos news δύο άτομα τραυματίστηκαν ενώ βρίσκονταν σε σπίτι, όταν προσπάθησαν να ανάψουν βαρελότο στο μπαλκόνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένας 22χρονος έχασε το δάχτυλό του και νοσηλεύεται στο ΚΑΤ.

Στο νοσοκομείο με τραύμα στο μάτι

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι το δεύτερο άτομο που βρισκόταν στο μπαλκόνι με τον 22χρονο τραυματίστηκε στο μάτι.

Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.