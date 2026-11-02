Αλυσίδες, μαστίγια, δαγκώματα και τραυματισμοί στο Halloween Hunt της Αθήνας -Οι καταγγελίες συμμετεχόντων για τη νυχτερινή δράση «escape room» - iefimerida.gr

Μαρτυρίες για χτυπήματα με γκλοπ και αλυσίδες, αιματώματα, σκισμένα ρούχα και επικίνδυνες καταδιώξεις ανάμεσα σε διερχόμενα αυτοκίνητα - Τι καταγγέλλουν όσοι πλήρωσαν για να συμμετάσχουν σε παιχνίδι escape room, τι απαντά η διοργάνωση, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο διακοπής συνεργασιών με εμπλεκόμενες εταιρείες.

Μια βραδιά που διαφημιζόταν ως μια διαφορετική εμπειρία Halloween στο κέντρο της Αθήνας εξελίχθηκε, σύμφωνα με καταγγελίες συμμετεχόντων, σε μια ιδιαίτερα δυσάρεστη και σε ορισμένες περιπτώσεις επώδυνη περιπέτεια.

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Χτυπήματα με αλυσίδες, δαγκώματα που άφησαν αιματώματα, μαστίγια, γκλοπ, σκισμένα ρούχα και άνθρωποι που έκλαιγαν από τον πόνο στους δρόμους της πρωτεύουσας συνθέτουν την εικόνα που περιγράφεται σε δημόσιες αναρτήσεις για το Athens Halloween Hunt, το οποίο πραγματοποιήθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην Αθήνα.

Οι καταγγελίες πήραν μορφή χιονοστιβάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και ανοίγοντας μια συζήτηση για τα όρια της σωματικής επαφής σε τέτοιου είδους δραστηριότητες, αλλά και για τις

ευθύνες όσων είχαν αναλάβει τη διοργάνωση.

Το κοινό σημείο στις περισσότερες μαρτυρίες είναι ότι η σωματική επαφή, η οποία αποτελούσε μέρος του παιχνιδιού, φέρεται σε αρκετές περιπτώσεις να ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια που είχαν αποδεχθεί οι συμμετέχοντες.

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Ορισμένοι υποστηρίζουν, μάλιστα, ότι τα χτυπήματα συνεχίζονταν ακόμη και όταν διαμαρτύρονταν, δήλωναν ότι πονούσαν ή ζητούσαν από τους ηθοποιούς να σταματήσουν.

Από την πλευρά τους οι διοργανωτές σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι παρακολουθούν με σοβαρότητα τις καταγγελίες, ξεκαθαρίζουν ότι η ασφάλεια των συμμετεχόντων είναι αδιαπραγμάτευτη και καλούν όσους

έχουν βιώσει αντίστοιχα περιστατικά να επικοινωνήσουν μαζί τους.

Παράλληλα, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης των συνεργασιών τους με τις εμπλεκόμενες εταιρείες, εφόσον επιβεβαιωθούν σοβαρά περιστατικά.

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Οι καταγγελίες για το Athens Halloween Hunt

Το Athens Halloween Hunt ήταν μια οργανωμένη εκδήλωση, με ηλεκτρονικές κρατήσεις και εισιτήριο συμμετοχής. Για περίπου δύο ώρες, ομάδες παικτών

κινούνταν σε διάφορα σημεία του κέντρου της Αθήνας, προσπαθώντας να ολοκληρώσουν αποστολές και να λύσουν γρίφους, την ώρα που ηθοποιοί υποδύονταν τρομακτικούς χαρακτήρες και τους καταδίωκαν. Η ιδέα βασιζόταν στην ένταση, την αγωνία και τη σωματική αλληλεπίδραση.

Ωστόσο, όσα περιγράφουν οι συμμετέχοντες δημιουργούν μια εντελώς διαφορετική εικόνα για το τι συνέβη σε ορισμένα από τα σημεία της διαδρομής. Τα βίντεο που παρουσιάζει το iefimerida είναι αποκαλυπτικά, όπως και η μαρτυρία συμμετέχοντος, ο οποίος περιγράφει ότι η ομάδα του βρέθηκε από τα πρώτα λεπτά αντιμέτωπη με συμπεριφορές που, όπως

υποστηρίζει, δεν είχαν καμία σχέση με τα όρια μιας ψυχαγωγικής δραστηριότητας.

«Με το “καλημέρα” άρχισαν να παίζουν άγρια και να μας βαράνε με αλυσίδες», αναφέρει, διευκρινίζοντας ότι η ομάδα του δεν είχε προηγουμένως προκαλέσει τους ηθοποιούς. Όπως εξηγεί, γνώριζαν ότι το παιχνίδι θα περιλάμβανε σωματική επαφή, δεν περίμεναν όμως ότι θα

δέχονταν πραγματικά χτυπήματα.

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Στη συνέχεια περιγράφει ένα περιστατικό με συμπαίκτη του, το οποίο προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία: «Παίκτης της ομάδας μας έφαγε 2 (!) φορές με την αλυσίδα άσχημα στην πλάτη(!), και μία από τις 2 φορές

τον είχαν πιάσει από το λαιμό για να το κρατήσουν κιόλας!».

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν ήταν οι μόνοι που αντιμετώπισαν ανάλογη συμπεριφορά, καθώς κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης είδε άλλους συμμετέχοντες να κλαίνε, ενώ έκανε λόγο ακόμη και για αίματα.

Εξίσου σοβαρή είναι η περιγραφή του για όσα ακολούθησαν όταν η ομάδα διαμαρτυρήθηκε στους συγκεκριμένους ηθοποιούς. «Όταν την είπα στους

συγκεκριμένους ηθοποιούς, όχι απλά μας κορόιδευαν, αλλά ο ένας φεύγοντας είπε σε άλλον ηθοποιό να έρθει σε εμάς να μας κυνηγήσει, ενώ άτομο από την ομάδα μας έκλαιγε και πόναγε εμφανέστατα», σημειώνει.

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Σε άλλη περίπτωση συμμετέχουσα καταγγέλλει ότι συμπαίκτης της δέχθηκε δυνατό χτύπημα με αλυσίδα, ενώ η ίδια επέστρεψε με εμφανή σημάδια στο χέρι της.

«Κ εμένα συμπαίκτης της ομάδας μου χτυπήθηκε δυνατά με αλυσίδα κ του έχει αφήσει σημάδι. Κ εγώ έχω μελανιά από δάγκωμα στο μπράτσο μου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ανάλογη είναι και η μαρτυρία άλλου συμμετέχοντος, ο οποίος δηλώνει ότι γνωρίζει καλά τον χώρο των escape rooms, τόσο από την πλευρά του παίκτη όσο και από εκείνη του εργαζομένου. Όπως περιγράφει, η δική του εμπειρία από τη διοργάνωση ήταν ιδιαίτερα επώδυνη.

«Προσωπικά ένας ηθοποιός εχθές με δάγκωσε τόσο δυνατά που σήμερα έχω αιμάτωμα στο χέρι», αναφέρει, προσθέτοντας ότι ζήτησε επανειλημμένα από τον ηθοποιό να σταματήσει, χωρίς να επιλέξει ο ίδιος να αντιδράσει με βία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η μαρτυρία ενός πατέρα που πήρε μέρος στο παιχνίδι μαζί με τους τέσσερις γιους του. Όπως εξηγεί, η οικογένειά του δεν ήταν άπειρη σε δραστηριότητες με έντονη σωματική επαφή, καθώς είχε συμμετάσχει και στο παρελθόν σε αντίστοιχες εμπειρίες. Αυτό που συνάντησαν, ωστόσο, όπως υποστηρίζει, απείχε σημαντικά από όσα είχαν περιμένει.

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«Το πρόβλημα ήταν ότι η περιγραφή της σωματικής επαφής με την

πραγματικότητα απείχε πάρα πολύ», αναφέρει, περιγράφοντας στη συνέχεια τα σημάδια που άφησε η συμμετοχή τους: «Εγώ έχω μια τεράστια μελανιά στο στήθος και μια στην πλάτη και σκισμένη μπλούζα και ο ένας γιος μου χτυπήματα από μαστίγιο».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η καταγγελία ενός άλλου παίκτη escape rooms, ο οποίος συμμετείχε για δεύτερη φορά στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Όπως διευκρινίζει, δεν ήταν η ένταση του παιχνιδιού εκείνη που τον ενόχλησε, αλλά συγκεκριμένες συμπεριφορές ηθοποιών.

«Είδα συμπεριφορές που προσωπικά θεωρώ απαράδεκτες, με άτομα που θύμιζαν ταγματασφαλίτες, σωματώδεις ηθοποιούς που μας κοιτούσαν απειλητικά, άλλους που μας χτυπούσαν δυνατά με γκλοπ, ενώ ένας ηθοποιός με πέταξε μέσα σε βρόμικα νερά και άρχισε να με χτυπά επανειλημμένα σε διάφορα σημεία του σώματός μου», αναφέρει στην ανάρτησή του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άλλη συμμετέχουσα περιγράφει, από την πλευρά της, ότι οι εκκλήσεις των παικτών να περιοριστεί η ένταση δεν είχαν αποτέλεσμα. «Μας χτυπούσαν με ό,τι είχαν στα χέρια τους, λέγαμε ότι πονούσαμε και συνέχιζαν πιο δυνατά»,

αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στις καταγγελίες υπάρχει, μάλιστα, και αναφορά για εμφάνιση συσκευών ηλεκτρικής εκκένωσης τύπου τέιζερ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης! Πέρα από τις καταγγελίες για τη συμπεριφορά των ηθοποιών, ένα δεύτερο μέτωπο

προβληματισμού αφορά την ασφάλεια της ίδιας της διοργάνωσης. Το παιχνίδι δεν διεξαγόταν σε έναν κλειστό, ελεγχόμενο χώρο, αλλά σε δρόμους και πεζοδρόμια του κέντρου της Αθήνας, όπου η κυκλοφορία οχημάτων συνεχιζόταν κανονικά.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, οι καταδιώξεις οδηγούσαν παίκτες να τρέχουν αιφνιδιαστικά στο οδόστρωμα, σε μια προσπάθεια να ξεφύγουν από τους ηθοποιούς που τους κυνηγούσαν. Οι συνθήκες αυτές, όπως περιγράφονται, δεν έθεταν σε κίνδυνο μόνο τους συμμετέχοντες, αλλά και τους οδηγούς και τους υπόλοιπους πεζούς που κινούνταν στην περιοχή χωρίς να έχουν καμία σχέση με την εκδήλωση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μία από τις καταγγελίες περιγράφει χαρακτηριστικά την κατάσταση που επικρατούσε στους δρόμους: «Τουλάχιστον 3 απότομα φρεναρίσματα της

τελευταίας στιγμής είδα μέσα σε μια ώρα! Δεν γίνεται να τρέχουν ανεξέλεγκτα πάνω στον τρόμο τους να πετάγονται στο δρόμο παίζοντας κυνηγητό ενώ κυκλοφορούν αυτοκίνητα!».

Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ήταν να αφιερώνουν πολύ περισσότερο χρόνο στην προσπάθεια να αποφύγουν τους ηθοποιούς παρά στην ίδια την επίλυση των αποστολών. «Πολλές φορές μας έπαιρνε πολλαπλάσιο χρόνο να βρούμε κενό να φτάσουμε μέχρι τον γρίφο, παρά

να τον λύσουμε», αναφέρει χαρακτηριστικά συμμετέχων, εξηγώντας ότι η εμπειρία επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο από τον φόβο να δεχθούν ξανά χτυπήματα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι σχετικές καταγγελίες:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι μαρτυρίες, η διοργάνωση του Athens Halloween Hunt προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα των αναφορών και δηλώνοντας ότι θα εξετάσει τις καταγγελίες όσων επικοινωνήσουν μαζί της.

Η ανακοίνωση των διοργανωτών

Στην ανακοίνωσή τους οι διοργανωτές αναφέρουν: «Ως διοργάνωση του Athens Halloween Hunt, παρακολουθούμε με ιδιαίτερη σοβαρότητα και προβληματισμό τις αναφορές επισκεπτών σχετικά με περιστατικά βίας κατά τη διάρκεια της εμπειρίας τους. Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι η ασφάλεια, η σωματική ακεραιότητα και ο σεβασμός των προσωπικών ορίων κάθε συμμετέχοντα αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές μας. Κανένα concept, καμία σκηνοθετική προσέγγιση και καμία μορφή ψυχαγωγίας δεν μπορεί να

δικαιολογήσει συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο ή προσβάλλουν τους επισκέπτες μας. Καλούμε όσους έχουν βιώσει ή έχουν γνώση αντίστοιχων

περιστατικών να επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω προσωπικού μηνύματος, παρέχοντας, εφόσον το επιθυμούν, τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε κάθε αναφορά να εξεταστεί με τη δέουσα προσοχή και υπευθυνότητα. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν σοβαρά περιστατικά, θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της επανεξέτασης των συνεργασιών μας με τις εμπλεκόμενες εταιρείες.

Το Athens Halloween Hunt δημιουργήθηκε με στόχο να προσφέρει δυνατές εμπειρίες μέσα σε ένα πλαίσιο ψυχαγωγίας, εμπιστοσύνης και ΣΕΒΑΣΜΟΥ. Η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια των συμμετεχόντων μας δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Σας ευχαριστούμε πολύ για την υποστήριξη όλα αυτά τα χρόνια».

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Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετοί από όσους προχώρησαν σε καταγγελίες διευκρινίζουν πως δεν επιδιώκουν να στοχοποιήσουν συνολικά τους επαγγελματίες του χώρου των escape rooms. Αντιθέτως, αναγνωρίζουν ότι υπήρξαν ηθοποιοί που κινήθηκαν με επαγγελματισμό και συνέβαλαν θετικά στην εμπειρία. Οι ενστάσεις τους αφορούν συγκεκριμένες συμπεριφορές, αλλά και την ανάγκη να αποσαφηνιστεί ποιος είχε την ευθύνη της συνολικής

εποπτείας.