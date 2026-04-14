Τραυματισμοί και ακρωτηριασμοί και φέτος το Πάσχα από τις κροτίδες, παρά τις δεκάδες συλλήψεις -Τα περιστατικά-σοκ - iefimerida.gr

Δραστικά ήταν τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ. για τις κροτίδες το φετινό Πάσχα. Παρά τους σαρωτικούς ελέγχους, ωστόσο, και φέτος δεν έλειψαν οι τραυματισμοί.

Πηγές από την Ελληνική Αστυνομία επισημαίνουν στο iefimerida.gr ότι «τα μέτρα σαφώς και ήταν αποτελεσματικά, καθώς οι έλεγχοι ήταν σαρωτικοί και η παρουσία των αστυνομικών σε χώρους όπου στο παρελθόν είχαμε παραβατικές συμπεριφορές καταλυτική. Όπως, παραδείγματος χάρη, στην οδό Λαγουμιτζή, όπου κάθε χρόνο δεκάδες μολότοφ έθεταν σε κίνδυνο τη ζωή διερχόμενων και κατοίκων του Νέου Κόσμου. Το συγκεκριμένο ''έθιμο'' φέτος δεν πραγματοποιήθηκε, ενώ υπήρξαν προσαγωγές, συλλήψεις αλλά και κατασχέσεις παράνομων κροτίδων και μολότοφ. Από την άλλη πλευρά, οι τραυματισμοί και τα εγκαύματα που είχαμε και φέτος προβληματίζουν τους άνδρες της Αστυνομίας, οι οποίοι επισημαίνουν ότι του χρόνου η προσπάθεια θα ενταθεί για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο συνολικός αριθμός των τραυματιών από τις 7 Μαρτίου έως τις 13 Απριλίου φτάνει τους 16, με τους 4 από αυτούς να χαρακτηρίζονται σοβαροί.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida.gr, ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι στην κλινική Μικροχειρουργικής του ΚΑΤ εισήχθησαν και αντιμετωπίστηκαν φέτος 4 περιστατικά τραυματισμών από πρόωρες εκρήξεις κροτίδων, έναντι 14 τα οποία είχαν αντιμετωπιστεί κατά τις ίδιες ημέρες του 2025.

146 συλλήψεις



Επισημαίνεται, με βάση στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., ότι οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν φέτος σε περισσότερους από 37.000 ελέγχους σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ κατασχέθηκαν περίπου 200.000 είδη, μεταξύ των οποίων βεγγαλικά, κροτίδες και άλλα πυροτεχνήματα.

Οι έλεγχοι της Αστυνομίας οδήγησαν σε 146 συλλήψεις, ενώ βεβαιώθηκαν πάνω από 120 παραβάσεις.

Τα πολύ σοβαρά περιστατικά

Υπενθυμίζεται ότι τα πιο επικίνδυνα περιστατικά που καταγράφηκαν φέτος ήταν αυτό στο Βέλο Κορινθίας, όπου δύο νεαροί τραυματίστηκαν από έκρηξη βεγγαλικού. Ο ένας υποβλήθηκε ήδη σε ακρωτηριασμό δαχτύλου άνω άκρου, ενώ ο δεύτερος έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο μάτι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, σοκ προκαλεί και ο τραυματισμός 32χρονης στη Χίο, το βράδυ της Ανάστασης, καθώς ρουκέτα τη χτύπησε στη γνάθο, με συνέπεια να χάσει κάποια δόντια.

Σημειώνεται ότι και στη Ρόδο τραυματίστηκε ένας 15χρονος όταν επιχείρησε να ανάψει πυροτέχνημα έξω από εκκλησία, ενώ άλλοι δύο ανήλικοι τραυματίστηκαν από εκρήξεις κροτίδων στην Αμαλιάδα.