Μία τραυματίας από σοβαρό τροχαίο στην Αλμυρή Κορινθίας -Αυτοκίνητο προσέκρουσε στις μπάρες και αναποδογύρισε - iefimerida.gr

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στην Αλμυρή Κορινθίας, όταν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπη.

Από το περιστατικό τραυματίστηκε μία γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν ένα όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, εθελοντές της Εθελοντικής Ομάδας Γαλατακίου, καθώς και περιπολικό του Τμήματος Τροχαίας Κορίνθου, όπως αναφέρει το korinthostv.gr

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο παραμένουν άγνωστα, ενώ την προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.