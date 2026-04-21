Τραμ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 7 λόγω εργασιών της ΕΥΔΑΠ -Αργά το απόγευμα τα τελευταία δρομολόγια - iefimerida.gr

Τραμ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 7 λόγω εργασιών της ΕΥΔΑΠ -Αργά το απόγευμα τα τελευταία δρομολόγια

Τραμ / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ σήμερα, αύριο και Τετάρτη, στη Γραμμή 7 Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας - Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά», λόγω εργασιών της ΕΥΔΑΠ.

Οι εργασίες της ΕΥΔΑΠ πραγματοποιούνται στη στάση «Πλατεία Δεληγιάννη» του τραμ, στον Πειραιά.

Πώς θα διεξαχθούν τα δρομολόγια του τραμ

Τα δρομολόγια από τις 20:00 ως τη λήξη κυκλοφορίας θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση ΣΕΦ και θα διεξάγονται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας - ΣΕΦ - Ασκληπιείο Βούλας, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Οι διελεύσεις του τελευταίου συρμού από τις στάσεις του δικτύου Πειραιά διαμορφώνονται ως εξής:

Στην κατεύθυνση προς Ακτή Ποσειδώνος:
Γήπεδο Καραϊσκάκη στις 19:36,
Μικράς Ασίας στις 19:39,
Λαμπράκη στις 19:42,
Ευαγγελίστρια στις 19:46,
Πλατεία Δεληγιάννη στις 19:48 και
Δημαρχείο στις 19:50.

Στην κατεύθυνση προς Ασκληπιείο Βούλας:
Ακτή Ποσειδώνος στις 20:05,
Αγία Τριάδα στις 20:07,
Πλατεία Ιπποδαμείας στις 20:09,
34ου Συντάγματος στις 20:11,
Ανδρούτσου στις 20:12 και
Σκυλίτση στις 20:14.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

