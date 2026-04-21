Τραμ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας-Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά» λόγω εργασιών ΕΥΔΑΠ - iefimerida.gr

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη στη Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας-Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά».

Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, οι κυκλοφορικές ρυθμίσεις σχετίζονται με εργασίες της ΕΥΔΑΠ στη στάση «Πλατεία Δεληγιάννη», στον Πειραιά. Τόσο στις 21 όσο και στις 22 Απριλίου, τα δρομολόγια από τις 20:00 ως τη λήξη κυκλοφορίας θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση ΣΕΦ και θα διεξάγονται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας-ΣΕΦ-Ασκληπιείο Βούλας.

Οι ώρες διέλευσης του τελευταίο συρμού από τις στάσεις της Γραμμής 7 που επηρεάζονται από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στην κατεύθυνση προς Ακτή Ποσειδώνος:



Γήπεδο Καραϊσκάκη στις 19:36,

Μικράς Ασίας στις 19:39,

Λαμπράκη στις 19:42,

Ευαγγελίστρια στις 19:46,

Πλατεία Δεληγιάννη στις 19:48 και

Δημαρχείο στις 19:50.

Στην κατεύθυνση προς Ασκληπιείο Βούλας:

Ακτή Ποσειδώνος στις 20:05,

Αγία Τριάδα στις 20:07,

Πλατεία Ιπποδαμείας στις 20:09,

34ου Συντάγματος στις 20:11,

Ανδρούτσου στις 20:12 και

Σκυλίτση στις 20:14.