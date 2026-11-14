Τραγωδία στο Ζεφύρι: Νέες εικόνες από τον χώρο που έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες -Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Νέες φωτογραφίες έρχονται στη δημοσιότητα από το εσωτερικό του κτιρίου στο Ζεφύρι όπου έπιασε φωτιά το Σάββατο, κατά την κατάσβεση της οποίας έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες.



Μέχρι στιγμής, δεν έχει ξεκαθαριστεί το τοπίο αναφορικά με τα αίτια της μοιραίας φωτιάς, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέρρευσε τμήμα του κτιρίου και άφησαν την τελευταία τους πνοή ο υπαρχιπυροσβέστης Ηλίας Βαλατσός, ηλικίας 44 ετών και ο πυροσβέστης Γιώργος Ζυμπίδης, ηλικίας 23 ετών.



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Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει ξεκάθαρα τα αίτια της πυρκαγιάς και οι συνθήκες που οδήγησαν στην κατάρρευση τμήματος του κτηρίου. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών πραγματοποιεί έρευνες στο σημείο, όπου βρέθηκαν απορρίμματα, πλαστικά και άλλα υλικά, όπως φαίνεται και τις εικόνες που ακολουθούν.

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Την ίδια ώρα, οι Αρχές εξετάζουν εάν οι δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία, λόγω πυκνών καπνών στο εσωτερικό του φλεγόμενου κτιρίου ή αν καταπλακώθηκαν από τα δομικά υλικά που κατέρρευσαν.

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Χειροπέδες σε μία 34χρονη και τις δύο ανήλικες κόρες της -Αναζητείται ο 44χρονος σύζυγός της



Υπενθυμίζεται ότι οι Αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις. Στο πλαίσιο της έρευνας και κατόπιν αξιοποίησης των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, πραγματοποιήθηκαν, με τη συνδρομή του Τμήματος Ασφαλείας Ζεφυρίου της ΕΛ.ΑΣ. οι προσαγωγές μίας 34χρονης γυναίκας και των δύο ανήλικων θυγατέρων της, ηλικίας 13 και 16 ετών.

Από το μέχρι στιγμής συγκεντρωθέν προανακριτικό υλικό προκύπτει ότι η 34χρονη, ο 44χρονος σύζυγός της και οι δύο ανήλικες θυγατέρες τους, φέρονται να εναπόθεταν στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου υπολείμματα καύσης από ξυλόσομπα που χρησιμοποιούσαν στον ισόγειο χώρο, όπου διέμεναν.

Η εναπόθεση των υπολειμμάτων, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις, συνδέεται άρρηκτα ως προς την αιτιώδη σύνδεσή της με την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

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Κατόπιν αξιολόγησης του προανακριτικού υλικού, συνελήφθησαν η 34χρονη και οι δύο ανήλικες, ενώ ο 44χρονος αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

«Πάτησαν πάνω στη σκάλα και έπεσαν στο κενό, ήταν πολύ μικρός ο χώρος και δεν μπορούσαν να βγουν»

Ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου Πυροσβεστών, Κωνσταντίνος Παπαντώνης, μίλησε με δάκρυα στα μάτια για το τραγικό συμβάν.

Σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τις ζωές τους οι δύο πυροσβέστες, επισήμανε ότι «υπήρχε μια στριφτή σκάλα, είχε μια εγκοπή, κάτω ένα υπόγειο και ήταν γεμάτη από σκουπίδια και από φωτιά. Πατήσανε πάνω από τη σκάλα οι συνάδελφοι και έφυγαν από το κενό. Αυτά μου έχουνε πει. Δεν ξέρω σε ποιο σημείο και πόσο μπορεί να ισχύει. Αυτό μου είπαν οι περισσότεροι συνάδελφοι που ρώτησα. […]».

«Στο υπόγειο κάτω από τα σκουπίδια που ήτανε στη σκάλα, την περιστρεφόμενη. Ήταν πολύ μικρός ο χώρος και δεν μπορούσαν να ξαναβγούνε πάλι, ήταν όλα μες στη φωτιά», σημείωσε.

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Επιπλέον, ο κ. Παπαντώνης έκανε λόγο για σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες, αλλά και για σημαντικές ελλείψεις, τονίζοντας ότι μέσα στο 2026 έχουν σκοτωθεί 13 πυροσβέστες πάνω στο καθήκον.

«Είδαμε καπνούς, ακούσαμε σειρήνες και ήρθαν ασθενοφόρα»

Νωρίτερα, πριν γίνει γνωστή η είδηση για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών, κάτοικος της περιοχής περιέγραψε στο Orange Press πώς έζησε τη φωτιά που ξέσπασε στο εγκαταλελειμμένο κτίριο.

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«Κατά τις 11:30 ακούσαμε σειρήνες. Βγήκαμε έξω, είδαμε φωτιά σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο. Ήρθαν οι πυροσβέστες, μετά είδαμε δυνάμεις της αστυνομίας να έρχονται, ασθενοφόρα, προφανώς κάποιοι πυροσβέστες… κάτι έγινε μέσα, δεν γνωρίζουμε εμείς λεπτομέρειες, γιατί δεν μας άφησαν να πλησιάσουμε. Δεν είδαμε πολύ μεγάλη φωτιά. Καπνούς είδαμε. Παλιά ήταν αλουμινάδικο, εργαστήριο, και έκανε αλουμίνια, πόρτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για το τραγικό περιστατικό

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Δύο ακόμη στελέχη μας χάθηκαν, όταν επιχειρούσαν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κτίριο, επί της οδού Κατσαντώνη, στην περιοχή της Φυλής στην Αττική.

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Οι δύο πυροσβέστες έπεσαν ηρωικά στον βωμό του καθήκοντος, όταν επιχειρούσαν, πιστοί στο καθήκον, για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Σύσσωμη η Φυσική Ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας.

Για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος θα διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, όλες οι σημαίες των Υπηρεσιών μας θα κυματίζουν μεσίστιες ως ένδειξη πένθους.

Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».

