Τα κρίσιμα λεπτά στο μοιραίο κτίριο στο Ζεφύρι -Οι πυροσβέστες έχασαν τον προσανατολισμό τους λόγω καπνών, τους τελείωσε το οξυγόνο

Με τραγικό τρόπο έληξε η επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι το περασμένο Σάββατο, καθώς οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους, σε ένα περιστατικό που ο βαθμός επικινδυνότητας ήταν λίγο πάνω από το... μηδέν.

Σύμφωνα με πυροσβεστικές πηγές, σε μία πυρκαγιά μέσα σε σκουπίδια σε ένα κτίριο όπου δεν κινδύνευε κανείς, η καλύτερη αντιμετώπιση έρχεται με ρίψη νερού και αναμονή, κάτι που απ' ό,τι φαίνεται δεν συνέβη. Μάλιστα, τα δύο θύματα, ο 44χρονος υπαρχιπυροσβέστης Ηλίας Βαλάτσος και ο 23χρονος πυροσβέστης Γιώργος Ζυμπίδης, έμειναν «τυφλοί» όταν κατέβηκαν στο υπόγειο, φορώντας τις αντιασφυξιογόνες μάσκες και τις μπουκάλες οξυγόνου.

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Πιθανότατα έχασαν τον προσανατολισμό τους λόγω πυκνών καπνών -Άδειασαν οι μπουκάλες οξυγόνου

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο άτυχοι πυροσβέστες φαίνεται να έχασαν τον προσανατολισμό τους λόγω των πυκνών καπνών και πιθανότατα ένας από τους δύο να έπεσε. Δεν αποκλείεται ο άλλος να προσπάθησε να βοηθήσει τον συνάδελφό του στη δύσκολη κατάσταση που βρέθηκε.

Παράλληλα, οι μπουκάλες οξυγόνου φαίνεται να άδειασαν, με συνέπεια οι δύο άτυχοι άνδρες να υποστούν ασφυξία, κάτι που θα ξεκαθαριστεί από τη νεκροτομή. Η διάρκεια χρήσης μιας μπουκάλας οξυγόνου είναι περίπου 25 λεπτά, με τον χρόνο να διαφέρει ανάλογα με τη σωματοδομή του πυροσβέστη και τις ανάγκες εισπνοών του.

Δεν καταπλακώθηκαν από συντρίμμια οι δύο άτυχοι πυροσβέστες

Παρά την αρχική άτυπη ενημέρωση της Πυροσβεστικής ότι υποχώρησε τμήμα στο εσωτερικό του κτιρίου, τα στελέχη Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού δεν διαπίστωσαν κάτι τέτοιο.

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Ειδικότερα, κατά την αυτοψία δεν διαπιστώθηκε κατάρρευση πατώματος, ενώ οι πυροσβέστες δεν είχαν καταπλακωθεί από συντρίμμια.

O τρίτος πυροσβέστης ενημέρωσε το Κέντρο Επιχειρήσεων μόλις δεν είχε επαφή με τους συναδέλφους του

Ο τρίτος πυροσβέστης, ο 45χρονος Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, βρισκόταν στο κλιμακοστάσιο μεταξύ ισογείου και υπογείου όταν διαπίστωσε την αργοπορία των συναδέλφων του.

Τους φώναζε, χωρίς όμως να λαμβάνει απάντηση, και ειδοποίησε το Κέντρο Επιχειρήσεων για βοήθεια.

Διερευνάται αν οι μπουκάλες δεν είχαν πλήρη γόμωση και άδειασαν πριν από το χρονικό διάστημα των περίπου 25 λεπτών διάρκειάς τους.

Σημειώνεται πως η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αθηνών, σε συνεργασία με τη Δ.Α.Ε.Ε., για την πλήρη διακρίβωση των αιτιών και των συνθηκών του περιστατικού. Στο μεταξύ, τα αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, ενώ έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση, η οποία θα διενεργηθεί από ανώτατο αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος.

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Η ξυλόσομπα, οι στάχτες και τα κάρβουνα που έφεραν συλλήψεις

Όσον αφορά την 34χρονη και τις δύο ανήλικες κόρες της που συνελήφθησαν για το περιστατικό, πρόκειται για οικογένεια Ρομά που είχε πάει στο Ζεφύρι πριν από περίπου έναν χρόνο από το Άργος και έμενε στο ισόγειο του κτιρίου σε διπλανή είσοδο.

Ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου κτιρίου είχε αποβιώσει και δεν τους είχε ενοχλήσει κάποιος κατά την παραμονή τους. Είχαν τοποθετήσει μια μικρή ξυλόσομπα και σχεδόν καθημερινά την καθάριζαν και πετούσαν τις στάχτες και τα κάρβουνα στο υπόγειο του διπλανού χώρου περνώντας από τη δεύτερη είσοδο του κτιρίου.

Εκεί βρίσκονταν συσσωρευμένα σκουπίδια και άλλα εύφλεκτα υλικά, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η πυρκαγιά στο μοιραίο υπόγειο.

Από το προανακριτικό υλικό που συγκέντρωσαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προέκυψε ότι η 34χρονη, ο 44χρονος σύζυγός της και οι δύο ανήλικες κόρες τους, 16 και 13 χρόνων, πέταξαν τα υπολείμματα καύσης από την ξυλόσομπα στο υπόγειο του κτιρίου. Η στάχτη και τα κάρβουνα συνδέονται «άρρηκτα ως προς την αιτιώδη σύνδεσή της με την εκδήλωση της πυρκαγιάς».

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Κατόπιν αξιολόγησης του προανακριτικού υλικού συνελήφθησαν η 34χρονη και οι δύο ανήλικες, ενώ ο 44χρονος αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Την Κυριακή η μητέρα και οι δύο κόρες της οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

«Είπα στις κόρες μου να πετάξουν τις στάχτες»

Η 34χρονη μητέρα των δύο κοριτσιών, στην απολογία της στους ανακριτικούς υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος, ανέφερε ότι εκείνη είπε στην κόρη της Νικολέτα να πετάξει τις στάχτες της σόμπας στο υπόγειο. Υποστήριξε πως ήταν κάτι που έκαναν καθημερινά, όπως και με τα σκουπίδια της οικογένειας, κάτι που έκαναν κι άλλοι στη γειτονιά.

«Γύρω στις 9:00 φύγαμε όλοι από το σπίτι. Πήγα στο φαρμακείο και όταν επέστρεψα είδα ότι είχε εκδηλωθεί φωτιά στο σημείο όπου συνηθίζαμε να πετάμε τις στάχτες από τη σόμπα, και αργότερα έμαθα ότι κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες και τραυματίστηκε ένας τρίτος» είπε η 34χρονη.

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Όταν ρωτήθηκε γιατί πέταγε στάχτες και κάρβουνα σε κλειστό χώρο με σκουπίδια, εκείνη απάντησε: Δεν είχα πού αλλού να τα πετάξω και τα τοποθετούσα σε ένα βουναλάκι από στάχτη στην αριστερή πλευρά της εισόδου. Πάντα τα πέταγα εγώ, και η μόνη φορά που έβαλα τα παιδιά μου να τα πετάξουν ήταν σήμερα το πρωί, γιατί ήταν άρρωστο το 1,5 έτους βρέφος μου».

Η 34χρονη πρόσθεσε πως το κτίριο δεν ηλεκτροδοτείται και χρησιμοποιούν φακούς από τα κινητά για τον φωτισμό και τη σόμπα για θέρμανση.

Ο 44χρονος πατέρας της οικογένειας βρισκόταν στο κτίριο τη στιγμή εκδήλωσης της πυρκαγιάς, ωστόσο έσπευσε να εξαφανιστεί. Η 34χρονη ισχυρίστηκε ότι όταν είδε τις φλόγες, πήρε τα παιδιά της και περιφερόταν στην περιοχή.

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος της 34χρονης, καθώς αφορά το αδίκημα του εμπρησμού που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου, ενώ η ίδια δίωξη στρέφεται και κατά του 44χρονου συζύγου της, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

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Σε βάρος των ανήλικων παιδιών, ηλικίας 13 και 16 ετών, ασκήθηκε η ίδια δίωξη. Έτσι, παραπέμφθηκαν μαζί με τη μητέρα τους στον ανακριτή, από τον οποίο πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη.

«Ο Ηλίας είχε πέσει από τον 5ο όροφο»

Πριν από 15 χρόνια, ενώ ο Ηλίας Βαλάτσος εργαζόταν ως οικοδόμος, είχε πέσει από τον 5ο όροφο οικοδομής και είχε σωθεί, όπως αποκάλυψε ο ξάδερφός του.

«Εν τω μεταξύ, το τραγικό είναι ότι ο Ηλίας πριν από χρόνια δούλευε οικοδόμος. Είχε πέσει από τον 5ο όροφο και είχε σωθεί. Έφτιαχναν κάτι και έσπασε η εξωτερική σκαλωσιά, με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό. Επέζησε και σταμάτησε από την οικοδομή όπου δούλευε με τον πατέρα μου. "Τέλος η οικοδομή, θα μπεις στην Πυροσβεστική" του είχε πει ο πατέρας μου» δήλωσε ο ξάδερφός του, συγκινημένος.

Ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης είχε ορκιστεί πριν από πέντε μήνες, και συγκεκριμένα τον περασμένο Ιούνιο, ως μέλος της τελευταίας σειράς αποφοίτων της Σχολής Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας. Οι δύο οικογένειες περιμένουν απαντήσεις για το πώς οι δικοί τους άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

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Μέλη των οικογενειών αναρωτιούνται: «Δεν μας έχουν πει κάτι. Μας είπαν μόνο πως υπήρχε ισχυρή πυροσβεστική δύναμη. Ποια ισχυρή πυροσβεστική δύναμη; Και γιατί μπήκαν μέσα τρία άτομα; Και γιατί τους ψάχνανε μιάμιση ώρα; Τόση ώρα χρειάστηκε για να τους βγάλουν έξω. Ο τρίτος ευτυχώς πρόλαβε και σώθηκε γιατί ήταν πιο πίσω. Μπήκανε τρία άτομα στα τυφλά, χωρίς να ξέρουν τίποτα, σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο».