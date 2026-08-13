 Τραγωδία στο Κιάτο: 40χρονος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου - iefimerida.gr
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Τραγωδία στο Κιάτο: 40χρονος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου

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Ένα τραγικό συμβάν σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο Κιάτο, όπου ένας 40χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από μπαλκόνι δεύτερου ορόφου, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Korinthostv.gr, ο 40χρονος φέρεται να ακούμπησε στο σημείο όπου ενώνονται τα κάγκελα, στη γωνία του μπαλκονιού, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του και να βρεθεί στο κενό από τον δεύτερο όροφο.

Μοιραία η πτώση, δεν τα κατάφερε ο 40χρονος

Η πτώση ήταν μοιραία, καθώς ο 40χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες Αρχές, ενώ η Αστυνομία προχώρησε σε έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι Αρχές δεν εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Σικυωνίων.

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