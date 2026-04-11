Τραγωδία στην Καβάλα: Παιδί 3 ετών έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση ταξί με ΙΧ - iefimerida.gr

Τραγωδία στην εθνική οδό Καβάλας-Σερρών, έπειτα από τροχαίο δυστύχημα, καθώς ένα παιδί 3 ετών έχασε τη ζωή του.

Όπως μεταδίδει το proininews, το τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, 11 Απριλίου, στην εθνική οδό Καβάλας - Σερρών, με αποτέλεσμα ένα παιδί να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με το proininews.gr, ένα ταξί και ένα ΙΧ συγκρούστηκαν μετωπικά, στο ύψος του Παλαιοχωρίου. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή του το 3χρονο παιδί, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως άλλα δύο άτομα έχουν τραυματιστεί.