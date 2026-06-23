Τραγωδία στην Ηλεία: 70χρονος ήταν νεκρός για μέρες στην αυλή του -Τον βρήκαν γείτονες - iefimerida.gr

Νεκρός στην αυλή του σπιτιού του εντοπίστηκε ένας 70χρονος στην παραλιακή περιοχή της Αλκυώνας, στο Κατάκολο Ηλείας, το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ilialive.gr, ο 70χρονος εκτιμάται ότι είχε πεθάνει μέρες πριν εντοπιστεί, καθώς η δυσοσμία που αναδυόταν από το σπίτι του, κινητοποίησε γείτονα να αναζητήσει την προέλευσή της.

Ο εν λόγω γείτονας είχε να δει περίπου 10 ημέρες τον 70χρονο και με τη συνδρομή και άλλου γείτονα πλησίασαν στο σπίτι και άρχιζαν να φωνάζουν το όνομα του ηλικιωμένου.

Τον εντόπισαν πεσμένο στην αυλή

Δεν υπήρξε ανταπόκριση και με τη χρήση φακών, εντόπισαν τον άτυχο άντρα πεσμένο στην αυλή, σε προχωρημένη σήψη.

Άμεσα κάλεσαν την αστυνομία, ενώ στην περιοχή έφτασε και ιατροδικαστής από την Πάτρα.

Ο ηλικιωμένος ζούσε μόνος του στο σπίτι.