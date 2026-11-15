Τραγωδία στην Αλόννησο: Παρέσυρε και σκότωσε την 50χρονη σύζυγό του κάνοντας όπισθεν με το φορτηγό του

Σοκ στην τοπική κοινωνία της Αλοννήσου από τον τραγικό θάνατο μιας 50χρονης γυναίκας, η οποία έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από το φορτηγό που οδηγούσε ο σύζυγός της.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Skiathoslife.gr, το τραγικό συμβάν σημειώθηκε σήμερα, Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026, περίπου στις 14:00 το μεσημέρι, όταν το ζευγάρι είχε μεταβεί σε περιοχή της Αλοννήσου προκειμένου να κόψει ξύλα.
Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο σύζυγος, επιχειρώντας να πραγματοποιήσει οπισθοπορεία με το φορτηγό του, φέρεται να μην αντιλήφθηκε την παρουσία της 50χρονης γυναίκας, με αποτέλεσμα να την παρασύρει.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα έπεσε στο έδαφος και υπέστη θανάσιμο τραυματισμό στο κεφάλι.
Η 50χρονη καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο ζούσε επί πολλά χρόνια στην Αλόννησο μαζί με τον σύζυγό της, ο οποίος κατάγεται από το νησί. Το ζευγάρι είχε αποκτήσει δύο παιδιά.
Η είδηση του τραγικού θανάτου της έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία, καθώς η γυναίκα ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στους κατοίκους της Αλοννήσου, όπου είχε δημιουργήσει την οικογένειά της και ζούσε για πολλά χρόνια.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο σύζυγός της οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αλοννήσου, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, στο πλαίσιο της διαδικασίας για ανθρωποκτονία από αμέλεια.
Παράλληλα, η σορός της 50χρονης πρόκειται να μεταφερθεί για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.
Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα, που έχει συγκλονίσει την κοινωνία της Αλοννήσου.