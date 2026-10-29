 Τραγωδία στη Χαλκίδα: Νεκρός 19χρονος μετά από πτώση από γέφυρα - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χαλκίδα: Νεκρός 19χρονος μετά από πτώση από γέφυρα

υψηλη γέφυρα
Νεαρός έπεσε από την υψηλή γέφυρα
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη Χαλκίδα, όταν νεαρός ηλικίας περίπου 19 ετών έπεσε από την Υψηλή Γέφυρα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, που μεταφέρει το evima ο νεαρός κατέληξε σε χερσαίο σημείο, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές.

Στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και του Λιμενικού, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το περιστατικό. Η περιοχή αποκλείστηκε από την Αστυνομία, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.

Την προανάκριση για το τραγικό συμβάν έχει αναλάβει η Αστυνομία, η οποία εξετάζει τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια της πτώσης.

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