Τραγωδία στα Τρίκαλα: Πέθανε αγοράκι, ηλικίας 1,5 έτους - iefimerida.gr

Μια τραγωδία έπληξε σήμερα τα ξημερώματα τα Τρίκαλα.

Ένα αγοράκι, ηλικίας 1,5 ετών, μεταφέρθηκε σήμερα τα ξημερώματα από τους γονείς του, άσφυγμο και απνοϊκό, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του νοσοκομείου Τρικάλων.

Οι εφημερεύοντες γιατροί κατέβαλαν κάθε προσπάθεια να επαναφέρουν το αγοράκι με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), αλλά το παιδί, το οποίο έπασχε από κάποια συγγενή δυσπλασία, δεν επανήλθε.

Στη συνέχεια, στο Νοσοκομείο Τρικάλων έφθασε περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία διερευνά ήδη τα αίτια του τραγικού θανάτου του μικρού παιδιού.