Τραγωδία στους Παξούς: «Σε μισή ώρα κατέληξε» ο 15χρονος οδηγός της μηχανής -Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 17χρονος - iefimerida.gr

Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία των Παξών από το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε με θύμα έναν 15χρονο.



Το τροχαίο έγινε όταν οι δύο ανήλικοι επέβαιναν σε μοτοσικλέτα και, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκαν με αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 24χρονη στην επαρχιακή οδό Γαΐου–Λάκκας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δυστύχημα στους Παξούς: Ήταν σε πολύ βαριά κατάσταση, είχε υποστεί βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση

Μιλώντας στο Star ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας, Μιχάλης Κάντας, ανέφερε: «Το μικρό ήταν σε πολύ βαριά κατάσταση, είχε υποστεί βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και στον αυχένα, γιατί δεν είχε καθόλου κίνηση στα άνω και κάτω άκρα, ούτε στο σώμα. Δεν είχε καμία επικοινωνία, κωματώδης κατάσταση. Σε μισή ώρα κατέληξε».



Αναφορικά με το πώς έγινε το δυστύχημα, ο κ. Κάντας είπε: «Πέρασε στο αντίθετο ρεύμα προφανώς από την άλλη πλευρά και χτύπησε το αυτοκίνητο στο επίπεδο του συνοδηγού. Το άλλο το παιδάκι ήταν πιο πέρα είχε πέσει ανάσκελα. Πόναγε, αυτό μπορέσαμε τουλάχιστον και το σώσαμε. Δώσαμε τις πρώτες βοήθειες και πήγε στα Γιάννενα όπου πήγε στο χειρουργείο».

Ο 17χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα» στα Ιωάννινα.

Βάσει των πρώτων στοιχείων που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, ο 15χρονος δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης ενώ τόσο ο ίδιος όσο και ο 17χρονος φίλος του, δεν φορούσαν κράνος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα αίτια του τροχαίου διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Παξών.