Τραγωδία στην Κύπρο: Μητέρα βρήκε νεκρό το πέντε μηνών βρέφος της - iefimerida.gr

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Κύπρο, όταν μητέρα βρήκε νεκρό το πέντε μηνών βρέφος της στο κρεβάτι του στο σπίτι της οικογένειας στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με το philenews.com, ενώ το βρέφος κοιμόταν, γύρω στις 20:00, η μητέρα του διαπίστωσε ότι δεν ανταποκρινόταν.

Άμεσα το μετέφεραν σε κλινική, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Απαντήσεις από τη νεκροψία

Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να δώσει νεκροψία - νεκροτομή ενώ η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση.

Σύμφωνα πάντως με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το ίδιο μέσο, το βρέφος δεν αντιμετώπιζε κάποιο θέμα υγείας.