 Τραγωδία σε χωριό των Ιωαννίνων -Ηλικιωμένος αυτοκτόνησε μέσα στο σπίτι του - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σε χωριό των Ιωαννίνων -Ηλικιωμένος αυτοκτόνησε μέσα στο σπίτι του

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ / EUROKINISSI
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Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε χθες, λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε χωριό των Ιωαννίνων, όταν ένας ηλικιωμένος άνδρας αυτοκτόνησε μέσα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ο 72χρονος άνδρας είχε αυτοπυροβοληθεί με το κυνηγετικό του όπλο και εντοπίστηκε νεκρός στον καναπέ του σπιτιού του, σε χωριό της Δημοτικής Ενότητας Παμβώτιδας Ιωαννίνων, από στενό συγγενικό του πρόσωπο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας προκειμένου να διερευνήσουν τις συνθήκες του συμβάντος, ενώ από την πρώτη στιγμή αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Ο 72χρονος δεν είχε αφήσει κάποιο σημείωμα που να εξηγεί τους λόγους που τον οδήγησαν στο  απονενοημένο διάβημα.

H τραγική είδηση να βυθίσει στο πένθος το χωριό και την οικογένειά του.

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