Τραγωδία στο Χρυσοχώρι Γορτυνίας: Νεκρός 57χρονος σε κυνήγι αγριογούρουνου -Τον πυροβόλησε άλλος κυνηγός - iefimerida.gr

Ένας 57χρονος κυνηγός από την Αρκαδία, έχασε τη ζωή του το πρωί του Σαββάτου στη διάρκεια κυνηγιού αγριόχοιρου, στην περιοχή ανάμεσα στο Χρυσοχώρι και τη Λιοδώρα Αρκαδίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το ilialive, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε όταν άλλος κυνηγός από την Ηλεία, άκουσε την κίνηση μέσα στην βλάστηση, πίστεψε πως πρόκειται για αγριογούρουνο και πυροβόλησε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 57χρονος κυνηγός.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως οι δύο κυνηγοί άνηκαν στην ίδια κυνηγετική ομάδα.

Στο σημείο έσπευσε η Θηροφυλακή, ενώ έχει επέμβει η Αστυνομία και δράστης και μάρτυρες, έχουν οδηγηθεί στο Α.Τ. Τροπαίων όπου δίνουν καταθέσεις για το περιστατικό…