Τραγωδία για την οικογένεια του εικονολήπτη Γιώργου Παυλάκη -Πέθανε και ο πατέρας του μέσα σε μια εβδομάδα - iefimerida.gr

Δύο τραγικές απώλειες χτύπησαν την οικογένεια του εικονολήπτη Γιώργου Παυλάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη (18/9) από οξύ έμφραγμα κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ για τον ΑΝΤ1.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, σήμερα το πρωί κατέληξε και ο πατέρας του, Θανάσης Παυλάκης, σε ηλικία 77 ετών. Παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε, η στεναχώρια για τον πρόωρο χαμό του γιου του τον επηρέασε σοβαρά.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, είχε εισαχθεί στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου με εγκεφαλικό την περασμένη Κυριακή, δύο ημέρες μετά την κηδεία του γιου του. Ο θάνατός του έγινε γνωστός σήμερα, προκαλώντας συγκίνηση στην τοπική κοινωνία.