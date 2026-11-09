Τραγωδία στον Γεροπόταμο με τέσσερις νεκρούς: Ένοχοι και σε δεύτερο βαθμό ο πρώην δήμαρχος Φαιστού και η αντιδήμαρχος - iefimerida.gr

Ένοχοι και σε δεύτερο βαθμό κρίθηκαν ο πρώην δήμαρχος Φαιστού και η τότε αρμόδια αντιδήμαρχος για την τραγωδία με τους τέσσερις νεκρούς στον Γεροπόταμο.

Σύμφωνα με το cretalive, το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Ανατολικής Κρήτης τους έκρινε ένοχους σύμφωνα με το κατηγορητήριο και με δεδομένο ότι τους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου στους δύο κατηγορούμενους επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 30 μηνών, κατά συγχώνευση.

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Νωρίτερα, ο εισαγγελέας έδρας είχε προτείνει την απαλλαγή των δύο κατηγορουμένων.

Το χρονικό της τραγωδίας

﻿Τέσσερις άνθρωποι, μέλη οικογένειας, επέστρεφαν από γάμο και επιχείρησαν, με τη συνδρομή του GPS, καθώς δεν ήξεραν την περιοχή, να διασχίσουν με το μικρό επιβατηγό όχημα στο οποίο επέβαιναν μία ιρλανδική διάβαση.

Τα ορμητικά νερά του ποταμού παρέσυραν το αυτοκίνητο, καταδικάζοντας σε φρικτό θάνατο την 30χρονη Ροδούλα Τζαγκαράκη, τον 29χρονο σύζυγο της, Κώστα Γιαννακάκη, την 58χρονη μητέρα της, Μαρία, και την 21χρονη αδελφή της, Μαριλένα.

«Νιώθουμε δικαιωμένοι… Πιστεύω και τα παιδιά μας»

Ο Μανώλης Γιαννακάκης, πατέρας του Κώστα, μιλώντας στο cretalive, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση.

«Είχαμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη. Ποτέ δεν αμφιβάλαμε. Νιώθουμε δικαίωση, το ίδιο και τα παιδιά μας από 'κει που βρίσκονται…», είπε.

Στο δικαστήριο βρισκόταν πρώτη φορά μαζί τους και η μικρή Εμμανουέλα, το κοριτσάκι του Κωστή και της Ροδούλας, το οποίο ήταν μόλις 9 μηνών όταν χάθηκαν οι γονείς του.

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Σήμερα το εγγόνι τους, το οποίο μεγαλώνουν εκείνος και η σύζυγός του, πηγαίνει τρίτη δημοτικού και ξέρει τα πάντα για όσα συνέβησαν τη μοιραία νύχτα.

Ο Μανώλης Γιαννακάκης, πάντως, επιρρίπτει ευθύνες και σε άλλους. «Δεν φταίει μόνο ο δήμος. Τόσα χρόνια μετά, εκεί δεν έχει γίνει τίποτε… Τι περιμένουν; Να θρηνήσουμε και άλλους νεκρούς;».