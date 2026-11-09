Νεκροί 12 μετανάστες νότια της Κρήτης -Διασώθηκαν 105 μέσα σε λίγες ώρες από το Λιμενικό - iefimerida.gr

Τραγωδία σε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, καθώς οι λιμενικές αρχές εντόπισαν και περισυνέλεξαν 12 σορούς.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού, η λέμβος με τους αλλοδαπούς επιβαίνοντες εντοπίστηκε από παραπλέον πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, με σημαία Μαρόκου.

Η τραγωδία σημειώθηκε περίπου 15 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων.

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Άμεσα στήθηκε επιχείρηση υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με την κινητοποίηση περιπολικού σκάφους του Λιμενικού.

Οι 18 διασωθέντες μετεπιβιβάστηκαν στο περιπολικό πλοίο, ενώ από τη λέμβο ανασύρθηκαν 12 νεκροί.

Το σκάφος του Λιμενικού βρίσκεται καθ' οδόν προς το λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Όπως έγινε γνωστό, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές.

Δύο ακόμη επιχειρήσεις τη νύχτα, διασώθηκαν 87 μετανάστες

Άλλες δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και περισυλλογής μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.

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Στην πρώτη περίπτωση, εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε λέμβο με 47 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, σε απόσταση 30 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της δύναμης Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Σε δεύτερο περιστατικό, drone της Frontex εντόπισε λέμβο με 40 αλλοδαπούς, 31 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Ακολούθησε επιχείρηση περισυλλογής τους από σκάφος της Frontex, με προορισμό και σε αυτή την περίπτωση το λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Συνολικά, στις τρεις επιχειρήσεις εντοπίστηκαν 117 μετανάστες, εκ των οποίων 105 διασώθηκαν και 12 εντοπίστηκαν νεκροί.