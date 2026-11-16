Θρήνος για τον 35χρονο αγρότη που σκοτώθηκε στο Αγρίνιο -Τραυματίστηκε την ώρα που εκτελούσε εργασίες

Τραγική κατάληξη το πρωί της Δευτέρας (16/11) στα Καλύβια Αγρινίου, 35χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και υπέκυψε στα τραύματά του στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Τραγωδία το πρωί της Δευτέρας στα Καλύβια Αγρινίου, με θύμα τον 35χρονο αγρότη Μπάμπη Διονυσάτο. Ο νεαρός άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά την ώρα που πραγματοποιούσε εργασίες στο τρακτέρ του και, παρά τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο Αγρινίου και τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

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Πίσω του αφήνει τη σύζυγό του και τα δύο ανήλικα παιδιά τους, ενώ η οικογένεια περίμενε, σύμφωνα με πληροφορίες, με χαρά τον ερχομό του τρίτου παιδιού της, καθώς η γυναίκα του βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη.

Ο 35χρονος που έχασε τη ζωή του στα Καλύβια Αγρινίου

Πώς έγινε η τραγωδία

H είδηση του θανάτου του έπεσε σαν κεραυνός στα Καλύβια, όπου ο 35χρονος ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός. Άνθρωποι που τον γνώριζαν από τη δουλειά, τις κοινωνικές του συναναστροφές και την καθημερινότητά τους στην περιοχή μιλώντας στο iefimerida κάνουν λόγο για έναν νέο άνθρωπο με ενεργή παρουσία στην τοπική κοινωνία, ευγενικό και ιδιαίτερα αγαπητό.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 10 το πρωί όταν ο 35χρονος βρισκόταν σε αποθηκευτικό χώρο και εκτελούσε εργασίες στο τρακτέρ του. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστο ακόμη πώς, το τρακτέρ στο οποίο έκανε κάποιες εργασίες κινήθηκε και τον χτύπησε θανάσιμα.

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Ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση. Το ιατρικό προσωπικό έδωσε μάχη για να τον κρατήσει στη ζωή, ωστόσο τα τραύματά του αποδείχθηκαν μοιραία. Λίγο αργότερα κατέληξε , βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και την τοπική κοινωνία.

Ο Μπάμπης Διονυσάτος δραστηριοποιούνταν στον αγροτικό τομέα και είχε συμμετάσχει και στις πρόσφατες κινητοποιήσεις των παραγωγών. Είχε δώσει το «παρών» στο μεγάλο αγροτικό μπλόκο του Αγγελοκάστρου, συμμετέχοντας στις διεκδικήσεις του αγροτικού κόσμου σε μια περίοδο κατά την οποία τα προβλήματα του

πρωτογενούς τομέα βρίσκονταν στο επίκεντρο.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί πως ακριβώς το μεγάλο αγροτικό μηχάνημα τον χτύπησε.