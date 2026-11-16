Σε τραγωδία εξελίχθηκε μια νυχτερινή έξοδος σε θεατρική παράσταση, για μία 79χρονη γυναίκα από το Μεσολόγγι.

Σύμφωνα με το messolonghinews, η 79χρονη το βράδυ του Σαββάτου λίγο πριν την έναρξη μιας παράστασης, σκόνταψε στα σκαλιά και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι.

Διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου όπου οι γιατροί διαπιστώνοντας πως υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αποφάσισαν να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, στο Ρίο.

Εκεί, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, άφησε σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, την τελευταία της πνοή.