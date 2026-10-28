Τουρνάς: Θυμόμαστε τους Έλληνες του '40, που πολέμησαν ενωμένοι και πιστοί στις παραδόσεις και τα ιδανικά της φυλής μας - iefimerida.gr

Στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου στο Ηράκλειο της Κρήτης την ελληνική κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Ευάγγελος Τουρνάς.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παρέστη στην επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου, χοροστατούντος του αρχιεπισκόπου Κρήτης, Ευγενίου.

Στη συνέχεια, μετέβη στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση από τον αρχιεπίσκοπο Κρήτης και κατέθεσε στεφάνι προς τιμήν των πεσόντων. Ακολούθως, παρακολούθησε τη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση.

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«Θυμόμαστε και τιμούμε τους Έλληνες του '40, που πολέμησαν ενωμένοι, πιστοί στις παραδόσεις και τα ιδανικά της φυλής μας»

Σε δήλωσή του, μετά το πέρας της παρέλασης, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης Πολιτικής Προστασίας ανέφερε: «Σήμερα θυμόμαστε και τιμούμε εκείνους που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την πατρίδα. Τους Έλληνες του '40, που πολέμησαν όλοι μαζί, ενωμένοι, πιστοί στις παραδόσεις και τα ιδανικά της φυλής μας, για μια ελεύθερη πατρίδα, για μια ελεύθερη Ελλάδα. Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα ιδιαίτερα ασταθές γεωστρατηγικό περιβάλλον, με περιφερειακούς πολέμους αλλά και εξωγενείς προκλήσεις, μέσα στο οποίο η Ελλάδα δεσπόζει ως πυλώνας σταθερότητας και ειρήνης. Και από την πλευρά μας, ο καθένας μας οφείλει να θυμάται το παράδειγμα εκείνων των Ελλήνων που έγραψαν το Έπος του '40, την ενότητα του αγώνα τους, και να παραμείνουμε ενωμένοι και δυνατοί, ώστε να έχουμε μια Ελλάδα ισχυρή, δυνατή και ελεύθερη, την οποία θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας».

Συριγωνάκης: Η 28η Οκτωβρίου είναι για όλους τους Έλληνες ημέρα μνήμης, ημέρα τιμής και υπερηφάνειας

Ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, Νίκος Συριγωνάκης, σε δηλώσεις του, μεταξύ άλλων σημείωσε:

«Η 28η Οκτωβρίου είναι για όλους τους Έλληνες ημέρα μνήμης, ημέρα τιμής και υπερηφάνειας. Τιμούμε τους ήρωες προγόνους μας που αντιστάθηκαν, πολέμησαν, βασανίστηκαν και θυσιάστηκαν για τα υπέρτατα αγαθά της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης. Το ιστορικό "ΟΧΙ" διδάσκει όλους εμάς ότι η ενότητα, η αξιοπρέπεια και αγάπη μας για τη χώρα μας, για την Ελλάδα μας, είναι αξίες διαχρονικές και οφείλουμε να τις μεταλαμπαδεύουμε στις επόμενες γενιές».

Καλοκαιρινός: Απαιτείται εγρήγορση, ετοιμότητα και δράση

Ο δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, απηύθυνε σαφές κάλεσμα για πολιτική και κοινωνική δράση αλλά και ετοιμότητα, τονίζοντας την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση: «Περισσότερο από ποτέ, λοιπόν, απαιτείται εγρήγορση, απαιτείται ετοιμότητα αλλά απαιτείται και δράση -πολιτική και κοινωνική- και αυτό το μερίδιο της ευθύνης που έχουμε και εμείς θα πρέπει όχι απλώς να το αναλάβουμε αλλά να το ασκούμε διαρκώς».

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Στην παρέλαση συμμετείχαν η Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου, ανάπηροι πολέμου, παλαιοί πολεμιστές της Εθνικής Αντίστασης, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με το Σώμα Νοσηλευτικής, το Σώμα Κοινωνικής Πρόνοιας και το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών - Διασωστών - Ναυαγοσωστών, ο Παγκρήτιος Όμιλος Φουσκωτών Σκαφών, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, το Λύκειο Ελληνίδων Ηρακλείου, το Σωματείο Ποντίων «Εύξεινος Λέσχη» Ηρακλείου, ο Σύλλογος Αλατσατιανών Νομού Ηρακλείου, ο Σύλλογος Νέας Αλικαρνασσού «Η Αρτεμισία», ο Σύλλογος Θρακιωτών Κρήτης «Ορφέας», ο Σύλλογος Ηπειρωτών Νομού Ηρακλείου, ο Σύλλογος Μακεδόνων Κρήτης, μαθητικά τμήματα δημόσιων και ιδιωτικών δημοτικών σχολείων, των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), δημόσιων και ιδιωτικών γυμνασίων, του Πρότυπου Γυμνασίου, του Εσπερινού Γυμνασίου, δημόσιων και ιδιωτικών Γενικών Λυκείων Ηρακλείου, του Μουσικού Σχολείου, του Πρότυπου Λυκείου, του Καλλιτεχνικού Σχολείου, του Εσπερινού Λυκείου και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Ηρακλείου και στρατιωτικά τμήματα.

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν, μεταξύ άλλων, τοπικοί βουλευτές, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πολιτικών κομμάτων, ενώσεων αποστράτων των Σωμάτων Ασφαλείας, φορέων, αντιστασιακών οργανώσεων και θυμάτων πολέμου και συλλόγων.