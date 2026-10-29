Τούρκος πρέσβης στην Αθήνα: «Η Τουρκία επιδιώκει ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή, δεν είναι εχθρός της Ελλάδας» - iefimerida.gr

Στην πρόοδο των ελληνοτουρκικών σχέσεων και στην ανάγκη συνέχισης του διαλόγου αναφέρθηκε ο Τούρκος πρέσβης στην Αθήνα, Τσαγατάι Ερτσιγές, μιλώντας στη δεξίωση για τη συμπλήρωση 103 ετών από την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας, αναγνωρίζοντας ότι παραμένουν ανοιχτά ζητήματα στο Αιγαίο.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, καθώς και βουλευτές, διπλωμάτες, στρατιωτικοί και δημοσιογράφοι.

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«Η Τουρκία και η Ελλάδα είναι κάτι περισσότερο από γείτονες. Μας συνδέουν η γεωγραφία, η ιστορία, ο πολιτισμός και οι στενοί δεσμοί μεταξύ των λαών μας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρέσβης, επισημαίνοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχει διευρυνθεί η συνεργασία σε τομείς όπως το εμπόριο, οι επενδύσεις, ο τουρισμός, ο πολιτισμός, η αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το 2025 περίπου 1,5 εκατομμύριο Τούρκοι πολίτες επισκέφθηκαν την Ελλάδα, ενώ περισσότεροι από 620.000 Έλληνες ταξίδεψαν στην Τουρκία. Παράλληλα, ο όγκος του διμερούς εμπορίου ανήλθε στα 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια, αποτυπώνοντας τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί στις οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών.

Αναφορά στη Διακήρυξη των Αθηνών

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Ερτσιγές στη Διακήρυξη των Αθηνών, η οποία υπογράφηκε τον Δεκέμβριο του 2023, κατά την επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην ελληνική πρωτεύουσα, υποστηρίζοντας ότι προσφέρει ένα κοινό πλαίσιο για την περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

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Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η βελτίωση του διμερούς κλίματος δεν έχει συνοδευτεί από αντίστοιχη πρόοδο στην αντιμετώπιση των εκκρεμών ζητημάτων, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, επισημαίνοντας ότι δεν έχει ακόμη ξεκινήσει ειδικός διάλογος για τον σκοπό αυτό.

Επανέλαβε ότι η Τουρκία παραμένει προσηλωμένη στην επίλυση των διαφορών μέσω ουσιαστικού διαλόγου, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τις αρχές της καλής γειτονίας.

Ο Τούρκος πρέσβης υπογράμμισε τη σημασία της εμπιστοσύνης και της διατήρησης εποικοδομητικού κλίματος, επικαλούμενος σχετική τοποθέτηση του Τούρκου προέδρου στη Νέα Υόρκη, τον περασμένο Σεπτέμβριο.

«Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Είναι γείτονάς της και σύμμαχός της στο ΝΑΤΟ. Οι διμερείς σχέσεις είναι υπερβολικά ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο εκλογικής εκμετάλλευσης» είχε δηλώσει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με τον κ. Ερτσιγές.

«Η Τουρκία επιδιώκει ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή»

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για τους γείτονές της, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, και ότι επιδιώκει ειρήνη, σταθερότητα και συνεργασία στην περιοχή. Αναφέρθηκε, επίσης, στην ανάγκη υπέρβασης προκαταλήψεων και εσφαλμένων αντιλήψεων, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία σε εκείνες που, κατά την άποψή του, εξακολουθούν να υπάρχουν στην Ελλάδα.

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Σε ό,τι αφορά τον διεθνή παράγοντα, σημείωσε ότι η ευθύνη για την επίλυση των διαφορών ανήκει στις δύο γειτονικές χώρες, ενώ οι φίλοι και οι εταίροι τους μπορούν να συμβάλουν ενθαρρύνοντας τον διάλογο και υιοθετώντας ισορροπημένη προσέγγιση.

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Ερτσιγές τόνισε ότι η κοινή ιστορία πρέπει να αποτελεί πηγή συνεργασίας και όχι αντιπαράθεσης, επισημαίνοντας ότι «το πραγματικό μας συμφέρον, ως στενών γειτόνων και συμμάχων στο ΝΑΤΟ, βρίσκεται στη συνεργασία και όχι στην αντιπαράθεση».