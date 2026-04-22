Τούρκος κρατούμενος που αθωώθηκε στο Εφετείο, θα πάρει αποζημίωση 10.000 ευρώ από το ελληνικό δημόσιο - iefimerida.gr

Ποσό άνω των 10.000 ευρώ θα πάρει από το δημόσιο ως αποζημίωση Τούρκος κρατούμενος που έμεινε στις ελληνικές φυλακές 17 μήνες ως διακινητής.



Σύμφωνα με τη Ροδιακή, ο 30χρονος Τούρκος είχε συλληφθεί στις αρχές Ιουνίου 2023 απότο Λιμεναρχείο Κω ως διακηνητής που μετέφερε από τα τουρκικά παράλια στο νησί, τρεις αλλοδαπούς. Μετά την απολογία του στις 2 Ιουνίου 2023 ο 30χρονος είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε τη φυλακή, όπου και παρέμεινε έως και τον Νοέμβριο του 2024.

Κρίθηκε αθώωος στο Εφετείο και ζήτησε αποζημίωση

Στις 15 Νοεμβρίου 2024, το Τριμελές Εφετείο επί Κακουργημάτων Δωδεκανήσου εκδίκασε την υπόθεση του και τον απάλλαξε από κάθε κατηγορία, κρίνοντας τον αθώο.

Στη συνέχεια, ο 30χρονος έκανε αίτηση αποζημίωσης η οποία τελικά έγινε χθες δεκτή από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Α΄ Βαθμού Δωδεκανήσου.

Το δικαστήριο επιδίκασε ποσό 20 ευρώ για κάθε μέρα κράτησης του 30χρονου αλλοδαπού, ο οποίος είχε περάσει στη φυλακή 17 μήνες και 4 ημέρες.

Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης που θα λάβει ο Τούρκος υπήκοος υπολογίζεται σε πάνω από 10.000 ευρώ.