Τουρίστρια έπεσε από σκάφος στην Αλόννησο και τραυματίστηκε στον αυχένα - iefimerida.gr

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στη νησίδα Σκάντζουρα στην Αλόννησο, με μία 47χρονη τουρίστρια από την Ιταλία να τραυματίζεται κατά τη διάρκεια προσπάθειας να μετακινηθεί από ένα σκάφος σε άλλο.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, όταν η γυναίκα επιχείρησε να περάσει από ένα ιστιοπλοϊκό σε διπλανό σκάφος.

Κατά την προσπάθειά της έχασε την ισορροπία της και έπεσε, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στον αυχένα.

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Από την πτώση υπέστη αιμορραγία, ενώ σύμφωνα με το gegonota.news, παρουσίασε και παροδική απώλεια μνήμης.

Μεταφέρθηκε στον Βόλο

Άμεσα κινητοποιήθηκε το Λιμενικό, με σκάφος να σπεύδει στη Σκάντζουρα και να μεταφέρει τη 47χρονη στην Αλόννησο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο Περιφερειακό Ιατρείο.

Λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού της, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο Νοσοκομείο Βόλου, με την μεταφορά να πραγματοποιείται με το σκάφος «Άξιον Εστί», το οποίο έφτασε στο λιμάνι του Βόλου στις 05:00 τα ξημερώματα.

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Στη συνέχεια, η τουρίστρια μεταφέρθημε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε περαιτέρω ιατρική αντιμετώπιση.