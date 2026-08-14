«Τουρισμός για Όλους 2026»: Μέχρι πότε οι αιτήσεις για voucher έως 600 ευρώ - iefimerida.gr

Σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027».

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο έως την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 23:59 να υποβάλουν την αίτησή τους, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους.

Η επιδότηση κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ, με το ύψος της ενίσχυσης να εξαρτάται από την κατηγορία του δικαιούχου, τα οικογενειακά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, αλλά και την περίοδο κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η διαμονή.

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Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις - Έως 600 ευρώ τα voucher

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος, με τη χρήση των κωδικών Taxisnet ή με φυσική παρουσία, σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Η προθεσμία εκπνέει στις 21 Αυγούστου στις 23:59.

Το ποσό της επιδότησης διαμορφώνεται από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει ο δικαιούχος και την περίοδο πραγματοποίησης των διακοπών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χαμηλή τουριστική περίοδο, από Οκτώβριο έως και Απρίλιο, κατά την οποία προβλέπονται υψηλότερα ποσά ενίσχυσης.

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Στόχος είναι η ενίσχυση του χειμερινού τουρισμού και η αύξηση της επισκεψιμότητας σε ορεινούς και λιγότερο δημοφιλείς προορισμούς.

Μάλιστα, περίπου το 70% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος θα κατευθυνθεί σε κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.

Tα νέα εισοδηματικά όρια

Στον νέο κύκλο διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια, ώστε να μπορούν να ενταχθούν περισσότεροι πολίτες.

Ειδικότερα:

Για άγαμους χωρίς παιδιά, το εισοδηματικό όριο αυξάνεται στα 21.000 ευρώ, από 19.000 ευρώ.

Για έγγαμους χωρίς παιδιά, το όριο διαμορφώνεται στα 33.000 ευρώ, από 31.000 ευρώ.

Για οικογένειες με παιδιά, τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κλιμακωτά και μπορούν να φτάσουν έως τα 58.000 ευρώ.

Τι ισχύει για ΑμεΑ και πολύτεκνους

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα με πιστοποιημένη αναπηρία.

Συγκεκριμένα, άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67%, καθώς και οικογένειες που έχουν εξαρτώμενα παιδιά με πιστοποιημένη αναπηρία, μπορούν να συμμετάσχουν χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Παράλληλα, οι πολύτεκνες οικογένειες δικαιούνται επιπλέον ενίσχυση ύψους 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και μετά.

Σε δύο φάσεις το πρόγραμμα

Το «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις.

Η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027 και θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

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Για τη δεύτερη φάση δεν θα χρειαστεί να υποβληθούν νέες αιτήσεις ούτε θα πραγματοποιηθεί νέα ηλεκτρονική κλήρωση.

Οι επιπλέον δικαιούχοι θα προκύψουν από τους πολίτες που είχαν υποβάλει αίτηση στην πρώτη φάση, αλλά δεν είχαν κληρωθεί.

Με αυτόν τον τρόπο, το πρόγραμμα δίνει μια δεύτερη ευκαιρία σε όσους συμμετείχαν στην αρχική διαδικασία χωρίς να έχουν λάβει την επιδότηση.