«Τουρισμός για Όλους»: Αιτήσεις για όλους τους ΑΦΜ από σήμερα -Voucher έως 600 ευρώ - iefimerida.gr

Ανοιχτή για όλους τους ενδιαφερόμενους, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, είναι από σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου, η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο «Τουρισμός για Όλους».

Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές έως και την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 στις 23:59, με τους δικαιούχους να μπορούν να λάβουν επιδότηση από 200 έως και 600 ευρώ για τις διακοπές τους.

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Η επιλογή των ωφελούμενων θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, ώστε η διαδικασία να πραγματοποιηθεί με διαφάνεια και να διασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής για τους ενδιαφερόμενους.

Πώς γίνεται η αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet, καθώς και μέσω ΚΕΠ, με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Από σήμερα, η υποβολή των αιτήσεων δεν εξαρτάται πλέον από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ.

Η διαδικασία είχε ξεκινήσει σταδιακά από τις 5 Αυγούστου, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των ενδιαφερομένων.

Έως 600 ευρώ η επιδότηση

Το ύψος της ενίσχυσης που προβλέπει το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» κυμαίνεται από 200 έως και 600 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου και τα χαρακτηριστικά της επιδότησης.

Η επιλογή των ωφελούμενων δεν γίνεται με σειρά προτεραιότητας, αλλά μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων.

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Στο νέο πρόγραμμα έχουν διευρυνθεί τα εισοδηματικά όρια, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής περισσότερα νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων οικογενειών της μεσαίας τάξης.

Ενδεικτικά, για έγγαμους χωρίς παιδιά, το εισοδηματικό όριο αυξάνεται στα 33.000 ευρώ, από 31.000 ευρώ που ίσχυε στο προηγούμενο πρόγραμμα.

Η διεύρυνση των κριτηρίων έχει ως στόχο να αυξηθεί ο αριθμός των νοικοκυριών που μπορούν να διεκδικήσουν την επιδότηση για τις διακοπές τους.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να υποβάλουν την αίτησή τους ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ.

Η προθεσμία λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 στις 23:59.