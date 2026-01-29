«Αδέλφια ζείτε»: Ράγισαν καρδιές στην Τούμπα για τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ -Όλα όσα έγιναν στην υποδοχή [εικόνες] - iefimerida.gr

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ έχει βυθιστεί στο πένθος για τους 7 οπαδούς της ομάδας που σκοτώθηκαν σε δυστύχημα στη Ρουμανία, πηγαίνοντας στη Γαλλία για να δουν το ματς με τη Λιόν.

Οι σοροί έφτασαν λίγο μετά τις 18:00 στην Ελλάδα με C-130, με τους φίλους του «Δικεφάλου του Βορρά» να μην αφήνουν μόνα τα «αετόπουλα» που έχασαν τη ζωή τους, πηγαίνοντας να δουν την αγαπημένη τους ομάδα.

Ειδικότερα, τους συνόδευσαν με μηχανοκίνητη πομπή μέχρι την Τούμπα, όπου τους υποδέχτηκαν με το σύνθημα «αδέλφια ζείτε εσείς μας οδηγείτε», ανάβοντας καπνογόνα και πυρσούς.

Οι σοροί στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στις περιοχές όπου έμεναν οι 7 αδικοχαμένοι οπαδοί και στους συγγενείς τους.

Δείτε φωτογραφίες από την υποδοχή των οπαδών του ΠΑΟΚ στις 7 σορούς και την πομπή μέχρι την Τούμπα

Δείτε πώς κάλυψε το iefimerida την άφιξη των σορών στην Ελλάδα και την υποδοχή από τον κόσμο του ΠΑΟΚ

Παρασκευή και Σάββατο οι κηδείες των επτά νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι κηδείες των επτά «αετόπουλων» θα γίνουν την Παρασκευή και το Σάββατο.

Μάλιστα, ο Σ.Φ. ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας έκανε γνωστό ότι τρεις εξ αυτών θα κηδευτούν το Σάββατο στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ειδικότερα θα βρίσκονται εκεί από τις 11:00, με την εξόδιο ακολουθία να είναι προγραμματισμένη για τις 13:00.

*Φωτογραφίες: Eurokinissi, Intime