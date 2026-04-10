Πύργος: Τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο έκαιγε και δάγκωνε το 10 μηνών κοριτσάκι ο σύντροφος της μητέρας -Τι είπε η ίδια στην απολογία της - iefimerida.gr

Μαρτυρικές στιγμές φαίνεται πως βίωνε το 10 μηνών κοριτσάκι από τον Πύργο που κακοποιούνταν από τον σύντροφο της μητέρας του, υπό την ανοχή της τελευταίας.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που μεταδίδει το patrisnews, τα τραύματα και οι πληγές στο σώμα του βρέφους ξεπερνούν τα σαράντα στον αριθμό, ενώ βρέθηκαν και κατάγματα στα πόδια του, με τους κατηγορούμενους να ισχυρίζονται ότι προκλήθηκαν από ατύχημα.

Τόσο η μητέρα του βρέφους όσο και ο σύντροφός της κρίθηκαν χθες προφυλακιστέοι, μετά την ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε σε βαθμό κακουργήματος από την εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Ο σύντροφος της μητέρας κακοποιούσε το κοριτσάκι

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σύντροφος της μητέρας έκαιγε με τσιγάρο και δάγκωνε το μικρό κορίτσι, ενώ η μητέρα του κατηγορείται ότι δεν έκανε καμία ενέργεια για να αποτρέψει τα όσα συνέβαιναν. Απολογούμενη, η μητέρα ισχυρίστηκε ότι φοβόταν τον συγκατηγορούμενό της και δεν παρενέβαινε για να σώσει το παιδί της.



Άγνωστο παραμένει από πότε το άτυχο κοριτσάκι κακοποιούνταν, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η κακοποίηση ξεκίνησε τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο και συνεχιζόταν μέχρι τις 16 Μαρτίου, όταν έπειτα από καταγγελία εντοπίστηκε και συνελήφθη η κατηγορούμενη μητέρα του βρέφους.

Το βρέφος είχε μεταφερθεί άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο – Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, για διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, όπου διαπιστώθηκε από τους ιατρούς ότι έφερε τραύμα στο πόδι, κάταγμα, καθώς και πολλαπλές δερματικές βλάβες και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία του, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του.