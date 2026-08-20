Θεσπρωτία: 78χρονος κατήγγειλε ότι επιτήδειοι του πήραν 300.000 ευρώ για «επένδυση» σε κρυπτονομίσματα - iefimerida.gr

Πριν από περίπου ένα μήνα, ο 78χρονος στη Θεσπρωτία κατάλαβε ότι έπεσε θύμα απάτης και απευθύνθηκε στις Αρχές.

Στο μικροσκόπιο της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηγουμενίτσας βρίσκεται καταγγελία 78χρονου, ο οποίος φέρεται να έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης και να έχασε περίπου 300.000 ευρώ, με τους δράστες να τον πείθουν ότι επενδύει σε κρυπτονομίσματα με υψηλές αποδόσεις.

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Η υπόθεση, σύμφωνα με την καταγγελία, ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2025, όταν άγνωστα άτομα προσέγγισαν τον ηλικιωμένο και άρχισαν να του παρουσιάζουν ένα «επενδυτικό σχέδιο» που υποσχόταν μεγάλα κέρδη.

Η απάτη των 300.000 ευρώ

Για περίπου 1,5 χρόνο, ο 78χρονος φέρεται να κατέβαλλε σταδιακά μεγάλα χρηματικά ποσά, πιστεύοντας ότι χρησιμοποιούνταν για την αγορά κρυπτονομισμάτων που θα κατέγραφαν σημαντική άνοδο στην αξία τους.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με όσα του είχαν υποσχεθεί, θα μπορούσε να τα πουλήσει και να αποκομίσει μεγάλο κέρδος.

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Όπως προέκυψε, τα χρήματα δεν επέστρεψαν ποτέ στον ίδιο, με το συνολικό ποσό που φέρεται να κατάφερε να αποσπάσει η σπείρα να ανέρχεται σε περίπου 300.000 ευρώ.

Ο 78χρονος αντιλήφθηκε πριν από έναν μήνα ότι είχε πέσει θύμα απάτης και απευθύνθηκε στις Αρχές, καταγγέλλοντας όσα είχαν συμβεί.

Η υπόθεση παρουσιάζει δυσκολίες για τις Αρχές, καθώς οι δράστες φαίνεται να έχουν λάβει μέτρα για να αποκρύψουν τα ίχνη τους.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η «επενδυτική εταιρεία» βρίσκεται στο εξωτερικό.