Τον πυρόπληκτο Δήμο Αγ. Βασιλείου στο Ρέθυμνο επισκέφθηκε ο Χατζηδάκης -Έκανε αυτοψία στις καμένες περιοχές - iefimerida.gr

Τον Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο επισκέφθηκε ο Κωστής Χατζηδάκης, προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για τις συνέπειες της καταστροφικής πυρκαγιάς και για τις ανάγκες που έχουν πλέον διαμορφωθεί στην περιοχή.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Στο Ρέθυμνο βρέθηκε ο Κωστής Χατζηδάκης για να πραγματοποιήσει αυτοψία στις καμένες περιοχές. Ο δήμαρχος Αγ. Βασιλείου του ζήτησε τον συντονισμό των υπουργείων για την αποφυγή γραφειοκρατικών καθυστερήσεων στην αποζημίωση νοικοκυριών, επιχειρήσεων και αγροτών που επλήγησαν από την πυρκαγιά.

Δρομολογήθηκε άμεσα επίσκεψη κλιμακίου της Διεύθυνσης Δασών για την εκπόνηση αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών μελετών, μετά από παρέμβαση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης.

Εγκρίθηκε νέα χρηματοδότηση 1,2 εκατ. ευρώ για παρεμβάσεις στους κάθετους οδικούς άξονες που συνδέονται με τον παραλιακό δρόμο. Η αναβάθμισή τους ενισχύει την πολιτική προστασία, εξασφαλίζοντας εναλλακτικές διαδρομές πρόσβασης και διαφυγής.

Εγκρίνεται η χρηματοδότηση για την αγορά ενός καινούργιου γκρέιντερ (διαμορφωτή γαιών). Το νέο μηχάνημα θα ενισχύσει την επιχειρησιακή αυτονομία του δήμου στη συντήρηση του αγροτικού οδικού δικτύου και την πρόσβαση σε δύσβατες περιοχές.

Τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης υποδέχθηκε ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης, ενώ στη συνάντηση συμμετείχαν ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Βαγγέλης Καπετανάκης, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Γιώργος Λιοδάκης και ο γενικός γραμματέας του δήμου, Νίκος Καλιτσουνάκης.

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Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η ανάγκη οι διαδικασίες που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί για τους πληγέντες να προχωρήσουν χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και να οδηγήσουν το συντομότερο δυνατό σε ουσιαστική στήριξη των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα. Ο δήμαρχος ζήτησε τη συνδρομή του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, στο πλαίσιο του συντονιστικού του ρόλου, ώστε να υπάρχει άμεση συνεργασία μεταξύ των συναρμόδιων υπουργείων και υπηρεσιών και να αντιμετωπίζονται έγκαιρα ζητήματα που ενδέχεται να προκαλέσουν καθυστερήσεις.



Αυτοψία στις καμένες περιοχές

Μετά τη συνάντηση ακολούθησε επίσκεψη στις περιοχές που επλήγησαν από την πυρκαγιά, όπου ο κ. Χατζηδάκης είχε τη δυνατότητα να διαπιστώσει από κοντά την έκταση της καταστροφής και τις συνέπειές της στο φυσικό περιβάλλον, στις καλλιεργούμενες εκτάσεις και στις υποδομές.

Κατά την επίσκεψη αναδείχθηκε ως ιδιαίτερα επείγουσα η ανάγκη προστασίας των καμένων εκτάσεων ενόψει των πρώτων έντονων βροχοπτώσεων. Η απώλεια της βλάστησης και η έκταση των καμένων περιοχών δημιουργούν πλέον νέους κινδύνους, που σχετίζονται με τη διάβρωση των εδαφών, τη μεταφορά φερτών υλικών και την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

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Αντιλαμβανόμενος την ανάγκη άμεσης παρέμβασης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επικοινώνησε με τον γενικό γραμματέα Δασών Ευστάθιο Σταθόπουλο, προκειμένου να κινηθούν, χωρίς καθυστέρηση, οι απαιτούμενες διαδικασίες.

Σε συνέχεια της επικοινωνίας αυτής, δρομολογήθηκε ήδη για την ερχόμενη Τρίτη, επίσκεψη του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Γεώργιου Παπαδόπουλου και του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δασών Ρεθύμνου Νίκου Βολτυράκη στις πληγείσες περιοχές, προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτοψία και να εκτιμηθούν οι ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί. Στόχος είναι να προσδιοριστούν οι περιοχές στις οποίες απαιτούνται κατά προτεραιότητα παρεμβάσεις και να προχωρήσει άμεσα η εκπόνηση των αναγκαίων μελετών αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι που δημιουργούνται μετά την πυρκαγιά για οικισμούς, υποδομές και φυσικό περιβάλλον.



Νέα χρηματοδότηση 1,2 εκατ. ευρώ για τους κάθετους οδικούς άξονες

Η επίσκεψη του αντιπροέδρου της κυβέρνησης συνοδεύτηκε παράλληλα από συγκεκριμένες αποφάσεις για την ενίσχυση των υποδομών του Δήμου Αγίου Βασιλείου, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση. Ειδικότερα, θα εγκριθεί νέα χρηματοδότηση ύψους 1.200.000 ευρώ για παρεμβάσεις στους κάθετους οδικούς άξονες που συνδέονται με τον Αγιοβασιλιώτικο Παραλιακό Δρόμο.

Η χρηματοδότηση έρχεται να συμπληρώσει τις παρεμβάσεις που δρομολογούνται στον Αγιοβασιλιώτικο Παραλιακό, ο οποίος αποτελεί έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες του δήμου, συνδέοντας τους παραλιακούς οικισμούς και εξυπηρετώντας κατοίκους, επισκέπτες και την τοπική οικονομία.

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Η πρόσφατη πυρκαγιά ανέδειξε, όμως, και μία ακόμη κρίσιμη διάσταση του οδικού δικτύου. Την ανάγκη ύπαρξης εναλλακτικών και ασφαλών διαδρομών πρόσβασης και διαφυγής, τόσο για τους πολίτες όσο και για τις δυνάμεις που επιχειρούν σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Για τον λόγο αυτό, η αναβάθμιση των κάθετων αξόνων αποκτά πλέον ιδιαίτερη σημασία και για την πολιτική προστασία και τη συνολική ανθεκτικότητα της περιοχής.

Νέο γκρέιντερ για την αγροτική οδοποιία

Ταυτόχρονα, θα εγκριθεί η χρηματοδότηση για την αγορά ενός καινούργιου γκρέιντερ (διαμορφωτή γαιών), ενισχύοντας τον μηχανολογικό εξοπλισμό του δήμου και τη δυνατότητα άμεσης παρέμβασης στο εκτεταμένο αγροτικό οδικό δίκτυο. Το νέο μηχάνημα θα αξιοποιείται για καθαρισμούς, διαμορφώσεις και συντηρήσεις της αγροτικής οδοποιίας, η οποία αποτελεί κρίσιμη υποδομή για την εξυπηρέτηση των παραγωγών και των κτηνοτρόφων, αλλά και για την πρόσβαση των δυνάμεων πολιτικής προστασίας σε δύσβατες περιοχές.

Η ενίσχυση του στόλου του δήμου με σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό αποτελεί μέρος της προσπάθειας για μεγαλύτερη επιχειρησιακή αυτονομία και δυνατότητα ταχύτερων παρεμβάσεων, τόσο στην καθημερινή συντήρηση των υποδομών όσο και σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

Ο δήμαρχος Γιάννης Ταταράκης, που συνδέεται εδώ και πολλά χρόνια με τον Κωστή Χατζηδάκη με στενή προσωπική φιλία και αμοιβαία εκτίμηση, τον ευχαρίστησε θερμά για την παρουσία του και ιδιαίτερα για την άμεση και ουσιαστική ανταπόκρισή του στις ανάγκες του δήμου. Όπως επισήμανε, η επίσκεψη δεν περιορίστηκε στη διαπίστωση των προβλημάτων και στην ενημέρωση για το μέγεθος της καταστροφής, αλλά είχε ουσιαστικό και άμεσα αποτελεσματικό χαρακτήρα.

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Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στο γεγονός ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, έχοντας πλέον προσωπική εικόνα από τις πληγείσες περιοχές, έδωσε λύσεις επί του πεδίου, κινητοποιώντας άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες και δρομολογώντας συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Χαρακτηριστική ήταν η επικοινωνία του με τον γενικό γραμματέα Δασών Ευστάθιο Σταθόπουλο, από την οποία προέκυψε η άμεση επίσκεψη των αρμόδιων δασικών υπηρεσιών για την προώθηση των αναγκαίων αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών μέτρων.

Η ίδια άμεση ανταπόκριση αποτυπώθηκε και στις αναμενόμενες αποφάσεις για τη χρηματοδότηση ύψους 1,2 εκατ. ευρώ για τους κάθετους οδικούς άξονες του Αγιοβασιλιώτικου Παραλιακού, καθώς και για την προμήθεια ενός νέου γκρέιντερ, δύο παρεμβάσεις που ενισχύουν ουσιαστικά τις υποδομές και τις επιχειρησιακές δυνατότητες του δήμου.

Ο δήμαρχος τόνισε ότι αυτή ακριβώς την ταχύτητα και αποτελεσματικότητα έχει ανάγκη ο τόπος αυτή τη στιγμή, καθώς μετά από μια καταστροφή τέτοιας έκτασης ο χρόνος αποτελεί κρίσιμο παράγοντα. Η δυνατότητα να λαμβάνονται αποφάσεις και να δρομολογούνται λύσεις την ώρα που τα προβλήματα διαπιστώνονται στο πεδίο δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η αποκατάσταση να προχωρήσει χωρίς περιττές καθυστερήσεις.