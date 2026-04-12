Τηρήθηκε, τελικά, το έθιμο του ρουκετοπόλεμου στη Χίου -Εντυπωσιακές εικόνες - iefimerida.gr

Η νύχτα μέρα έγινε στο Βροντάδο της Χίου όπου πραγματοποιήθηκε τελικά το έθιμο του ρουκετοπόλεμου.



Χιλιάδες ρουκέτες φώτισαν τον ουρανό και μετέφεραν το χαρμόσυνο μήνυμα της Αναστάσεως το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου.



Όπως αναφέρει το politischios, οι ρουκετατζήδες των δύο εκκλησιαστικών ενοριών, της Παναγίας Ερειθιανής και του Αγίου Μάρκου, προχώρησαν σε ρίψεις από τις προκαθορισμένες θέσεις, μέσα σε ένα πλαίσιο που είχε στόχο την καλύτερη οργάνωση και την ασφαλή διεξαγωγή της βραδιάς.

Σύμφωνα με το alithia.gr, κατά τη διάρκεια της νύχτας της Ανάστασης σημειώθηκαν μικρές εστίες πυρκαγιάς σε ενδιάμεσες περιοχές μεταξύ των δύο ενοριών, οι οποίες τέθηκαν άμεσα υπό έλεγχο. Όπωςαναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, υπήρξε ένας ένας ελαφρύς τραυματισμμός πυροσβέστη ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε νεαρό άνδρα που συμμετείχε στα συνεργεία ρίψης και αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Το έθιμο του ρουκετοπόλεμου ακόμη και λίγες ώρες πριν την Ανάσταση βρισκόταν στον «αέρα» μετά τον τραυματισμό έξι ατόμων κατά τη διάρκεια προετοιμασιών.



Μιλώντας στο iefimerida.gr, έμπειρος «ρουκετάς» τόνισε ότι το έθιμο είναι ζωοποιός δύναμη για το Βροντάδο, αλλά και για το νησί της Χίου και προσελκύει χιλιάδες τουρίστες τις ημέρες του Πάσχα. Όπως υποστήριξε ««Τα ατυχήματα συμβαίνουν γιατί φτιάχνουμε τις ρουκέτες σε σκοτεινά υπόγεια ή αποθήκες, για να αποφύγουμε τις συλλήψεις. Εάν μας επέτρεπαν οι Αρχές να τις φτιάχνουμε σε ανοιχτούς χώρους, με μέτρα ασφαλείας, δεν θα είχαμε ατυχήματα».