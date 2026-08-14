Τήνος: Δύο περιστατικά τηλεφωνικής απάτης σε λίγες ώρες -Ηλικιωμένες παρέδωσαν χρυσαφικά αξίας 25.000 ευρώ - iefimerida.gr

Δύο διαφορετικές περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης με θύματα ηλικιωμένες γυναίκες καταγράφηκαν την ίδια ημέρα στην Τήνο.

Τα δύο θύματα έχασαν χρυσαφικά συνολικής αξίας περίπου 25.000 ευρώ, με τους επιτήδειους να εκμεταλλεύονται την εμπιστοσύνη τους και να χρησιμοποιούν πειστικά σενάρια για να τις εξαπατήσουν.

Τήνος: Απατεώνας επικαλέστηκε δήθεν οφειλή στην Εφορία και απέσπασε χρυσαφικά από 70χρονη

Στην πρώτη περίπτωση, 70χρονη κατήγγειλε στο Αστυνομικό Τμήμα Τήνου ότι δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο άτομο, το οποίο παρουσιάστηκε ως λογιστής. Ο δράστης επικαλέστηκε δήθεν οφειλή προς την Εφορία, ύψους 4.000 ευρώ, και την έπεισε ότι για την εξόφληση του προστίμου θα έπρεπε να παραδώσει τα χρυσαφικά που είχε στο σπίτι της.

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Η γυναίκα πείστηκε από το τηλεφώνημα και παρέδωσε τα κοσμήματά της, συνολικής αξίας περίπου 15.000 ευρώ, χωρίς να αντιληφθεί ότι είχε πέσει θύμα απάτης.

Τήνος: Δήθεν υπάλληλος ΔΕΔΔΗΕ εξαπάτησε 73χρονη

Λίγες ώρες αργότερα, καταγράφηκε και δεύτερο περιστατικό, με θύμα 73χρονη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο άγνωστος δράστης εμφανίστηκε τηλεφωνικά ως υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ, υποστηρίζοντας ότι μπορούσε να προχωρήσει σε μείωση του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος.

Με το πρόσχημα αυτό, κατάφερε να πείσει την ηλικιωμένη να συγκεντρώσει όλα τα χρυσαφικά της πάνω στο τραπέζι του σαλονιού. Στη συνέχεια, της ζήτησε να μεταβεί σε άλλο δωμάτιο και να αφήσει ανοιχτή την πόρτα του σπιτιού.

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Εκμεταλλευόμενος την απουσία της, άγνωστος εισήλθε στην οικία και αφαίρεσε τα κοσμήματα, συνολικής αξίας περίπου 10.000 ευρώ, χωρίς η γυναίκα να αντιληφθεί την παρουσία του.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι παθούσες υπέβαλαν μηνύσεις κατά αγνώστων στο Αστυνομικό Τμήμα Τήνου, ενώ οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν τις υποθέσεις και αναζητούν τους δράστες.