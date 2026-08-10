Την Τετάρτη η κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου στο Α' Νεκροταφείο -Η επιθυμία της οικογένειάς του - iefimerida.gr

Την Τετάρτη, 12 Αυγούστου, στις 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου.
Ο δημοφιλής ηθοποιός άφησε χθες την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 ετών και ο αποχαιρετισμός του θα γίνει την Τετάρτη στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, με πολιτική κηδεία όπως επιθυμούσε ο ίδιος.
Αντί στεφάνων, παράκληση της οικογένειας είναι, όσοι το επιθυμούν, να ενισχύσουν «Το Σπίτι του Ηθοποιού» στον εξής λογαριασμό:
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Ο ηθοποιός νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο νοσοκομείο της Κυπαρισσίας, στη Μεσσηνία, κοντά στον τόπο καταγωγής του, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα υγείας.
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