Η εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή του αστυνομικού της Βουλής και της συζύγου του για τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους - iefimerida.gr

Στην τελική ευθεία έχει μπει η εκδίκαση της πολύκροτης υπόθεσης με πρωταγωνιστή τον 46χρονο πρώην αστυνομικό της Βουλής, ο οποίος κατηγορείται ότι βίαζε και κακοποιούσε τα παιδιά του.

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν οι αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης και το δικαστήριο αποσύρθηκε σε διάσκεψη, προκειμένου εντός της ημέρας να εκδώσει την ετυμηγορία του.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου έχει παραπεμφθεί και η 35χρονη μητέρα των παιδιών, επίσης αστυνομικός.

Η εισαγγελέας ζητά την καταδίκη των δύο κατηγορουμένων

Σύμφωνα με πληροφορίες η Εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου ζήτησε την καταδίκη των δύο κατηγορουμένων.

Η υπόθεση ήρθε στο φως στα τέλη Νοεμβρίου 2024 και είχε προκαλέσει αποτροπιασμό στο πανελλήνιο.

Σε βάρος του αστυνομικού, ο οποίος είναι προφυλακισμένος έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών, πορνογραφία ανηλίκων (παραγωγή και κατοχή), ενδοοικογενειακή μεθοδευμένη σωματική βλάβη κατά ανηλίκου, καθώς και αδικήματα που αφορούν οπλοκατοχή, οπλοφορία και οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση.

Η μητέρα των παιδιών κατηγορείται για βιασμό ανηλίκου, κατάχρηση ανηλίκου από οικείο πρόσωπο και γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών, κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Η δίκη ξεκίνησε στις 7 Ιανουαρίου με την ακροαματική διαδικασία να διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών για λόγους προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των ανήλικων παιδιών των καταδικασθέντων.