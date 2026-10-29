Την άρση της δέσμευσης των λογαριασμών της ζητά η Bread Factory -Οι φούρνοι έχουν εξαγοραστεί από νέο ιδιοκτήτη, δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση - iefimerida.gr

Την άρση της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών της ζητά η διοίκηση της Bread Factory με αίτημά της στον πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος.

Οπως η ίδια η Bread Factory υποστηρίζει το μόνο σημείο επαφής με την ερευνώμενη υπόθεση για τις δραστηριότητες του ιδιοκτήτη των φούρνων Χωριάτικο, είναι «η εμπορική ονομασία BREAD FACTORY, την οποία ο Τύπος συνδέει με το παρελθόν των ερευνώμενων προσώπων. Ωστόσο, όπως τονίζει, η εταιρεία έχει εξαγοραστεί και λειτουργεί από τον όμιλο «Κουλουράδες» και τον ινδικών συμφερόντων όμιλο Switz, η οποία πρόκειται για μια εντελώς διαφορετική οντότητα, η οποία χτίστηκε εκ του μηδενός πάνω στο σήμα αυτό, με νέες εταιρείες, νέα διοίκηση, νέο προσωπικό, νέα οργάνωση και νέα κεφάλαια.

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Μετά τις εξελίξεις της περασμένης Κυριακής με τη σύλληψη του Αγγελου Γιαννακόπουλου και δεκάδων άλλων για την απάτη με τους φούρνους «Χωριάτικο» και ένα δαιδαλώδες σύστημα εταιρειών που είχε χτίσει, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε στη δέσμευση δεκάδων λογαριασμών που συνδέονταν με τα μέλη της οργάνωσης και στους οποίους ασκήθηκαν διώξεις και διαδοχικά οδηγούνται στον ανακριτή.

Ανάμεσα στους λογαριασμούς που δεσμεύτηκαν βρίσκονταν και οι λογαριασμοί της Bread Factory, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία έχει άλλον ιδιοκτήτη και δεν συνδέεται με τον Αγγελο Γιαννακόπουλο. Η εταιρεία που λειτουργεί τους φούρνους, σύμφωνα με πληροφορίες, στην αίτησή της προβάλει την αντίδρασή της και ζητά την αποδέσμευση των λογαριασμών προκειμένου να μπορέσει να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία της.

Η διοίκηση της νέας εταιρείας στην οποία ανήκει το Bread Factory τονίζει ότι η δέσμευση των λογαριασμών της δεν μπορεί να παρά να οφείλεται σε πρόδηλη παραδρομή κατά τον προσδορισμό προσώπων και λογαριασμών που αφορά η διάταξη της Αρχής, πιθανότατα λόγω της κοινής εμπορικής ονομασίας.

Οπως τονίζει η εταιρεία πρόκειται για ένα δίκτυο που χτίστηκε το 2026 από νέες εταιρείες, νέα διοίκηση και νέα κεφάλαια, πάνω σε ένα σήμα που αγοράστηκε οριστικά και ότι ο μόνος σύνδεσμος με την ερευνώμενη υπόθεση είναι η ονομασία «Bread Factory».

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Η εταιρεία σημειώνει ότι ο κύκλος εργασιών στο επτάμηνο ανήλθε σε 12 εκατ. ευρώ, 650.000 ευρώ αποδόθηκαν σε φόρους και εισφορές ήδη.

Η εταιρεία σημειώνει ακόμη ότι η δέσμευση των λογαριασμών σημαίνει διακοπή του εφοδιασμού των καταστημάτων, αδυναμία πληρωμής των προμηθευτών, των ενοικίων και των μισθών 1.000 εργαζομένων, αδυναμία απόδησης και του ΦΠΑ και των εισφορών του τρέχοντος μήνα, για ένα δίκτυο που όπως αναφέρουν δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση.