Άνω-κάτω η κυβέρνηση με τους συντελεστές δόμησης -Την απόσυρση του σχεδίου ζητούν έξι δήμαρχοι της Αττικής με επιστολή στον Μητσοτάκη

Την απόσυρση της ρύθμισης για τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης ζητούν έξι δήμαρχοι του Βόρειου Τομέα Αθηνών με επιστολή τους στον Κυριάκο Μητσοτάκη.



Συγκεκριμένα, οι δήμαρχοι Κηφισιάς, Λυκόβρυσης – Πεύκης, Νέας Ιωνίας, Παπάγου – Χολαργού, Φιλοθέης – Ψυχικού και Χαλανδρίου εκφράζουν την αντίθεσή τους στον σχεδιασμό για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης σε περιοχές του Βόρειου Τομέα Αθηνών και αμφισβητούν τον τρόπο με τον οποίο καθορίστηκαν οι προτεινόμενες Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης.

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Στο επίκεντρο των αντιδράσεων από τη μεριά των δήμων βρίσκεται η δυνατότητα πρόσθετης δόμησης που προβλέπεται για τον Βόρειο Τομέα Αθηνών και μπορεί να φτάσει τα 584.400 τετραγωνικά μέτρα, εφόσον ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες.

Οι έξι δήμαρχοι χαρακτηρίζουν προβληματική τη διαδικασία επιλογής των περιοχών στις οποίες θα μπορούσε να μεταφερθεί συντελεστής δόμησης, υποστηρίζοντας ότι ο σχεδιασμός δεν συνοδεύεται από επαρκή τεκμηρίωση. Επισημαίνουν, επίσης, ότι το οδικό δίκτυο, οι υποδομές αποχέτευσης και απορροής ομβρίων, καθώς και οι διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης βρίσκονται ήδη στα όριά τους.

Παράλληλα, εκφράζουν την ανησυχία ότι η πρόσθετη οικοδομική δραστηριότητα θα επιβαρύνει περαιτέρω την κυκλοφορία, τις δημόσιες υποδομές και την καθημερινότητα των κατοίκων.

Η επιστολή των δημάρχων στον πρωθυπουργό

«Κύριε Πρόεδρε,

Τις τελευταίες ημέρες οι πολίτες του Βόρειου Τομέα παρακολουθούν με προβληματισμό και ανησυχία την επιχειρούμενη αύξηση του συντελεστή δόμησης σε επιλεγμένους Δήμους της εν λόγω περιοχής, μέσω της θέσπισης ζωνών υποδοχής συντελεστή δόμησης.

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Κύριε Πρόεδρε,

Απευθυνόμαστε σε εσάς γνωρίζοντας το ενδιαφέρον σας για τη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, κυρίως όμως τη βούλησή σας να οικοδομήσουμε πόλεις ανθεκτικές στην κλιματική απειλή, πόλεις σύγχρονες και λειτουργικές.

Ασφαλώς αντιλαμβανόμαστε το δικαίωμα αποζημίωσης ιδιοκτητών διατηρητέων κτηρίων ή ακόμα και το δίκαιο αίτημα αποζημίωσης ιδιοκτητών για ακίνητα που έχουν απαλλοτριωθεί, όμως θεωρούμε ότι ο καθορισμός ζωνών υποδοχής συντελεστή δόμησης έχει γίνει με τρόπο πρόχειρο και χωρίς επαρκή αιτιολόγηση.

Επί παραδείγματι, στα μη απαλλοτριωμένα ακίνητα που έχουν προσμετρηθεί για τον καθορισμό της δομήσιμης επιφάνειας βάσει της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Χωρικού Συστήματος της περιφερειακής ενότητας του Βόρειου Τομέα Αθηνών, συγκαταλέγεται πλήθος ακινήτων που ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου (πχ ΚΤΥΠ ΑΕ) ή ακόμα και στον ελληνικό στρατό και νομικά πρόσωπα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Δημιουργείται με αυτό τον τρόπο μια λανθασμένη στους πολίτες εντύπωση ότι δύναται να οικοδομηθούν χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, ενώ στην πραγματικότητα το Κράτος δεν έχει τέτοια πρόθεση, ακόμα κι αν δημόσιοι φορείς αποκτήσουν αυτό το δικαίωμα συντελεστή.

Επιπλέον, με το κυοφορούμενο νομοθέτημα επιχειρείται να δοθεί το δικαίωμα επιπρόσθετης δόμησης καθ’ υπέρβαση του ισχύοντος συντελεστή, τη στιγμή που οι δήμοι με επίμονες και συνεχείς παρεμβάσεις τους πέτυχαν να περιορίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις των «ευεργετικών» διατάξεων του ΝΟΚ μέχρι και την οριστική άρση τους από το ΣτΕ.



έχουν πετύχει με σειρά αποφάσεων του ΣτΕ (Ολομέλεια 1528/2003, 376/2014.1118-1119/2014.3341/2013, 1071- 1073/1994, 2366/2007, 6070/1996) να διαφυλάξουν τα ιδιαίτερα πολεοδομικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, και να άρουν τις παρεμβάσεις που επιφέρουν επιδείνωση των όρων διαβίωσης βάσει του άρθρου 24 του Συντάγματος.



σχεδιάζουν και μελετούν δράσεις και παρεμβάσεις με στόχο τη θωράκιση και την ανθεκτικότητα των πόλεων, κάτι που ανατρέπεται ολοσχερώς από τη δυνατότητα δόμησης 793.546 τμ επιπλέον και καθ’ υπέρβαση των συντελεστών δόμησης που ισχύουν.

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Τέλος, κύριε Πρόεδρε, όπως καλά και εσείς γνωρίζετε, οι υποδομές των πόλεων (οδικό δίκτυο, δίκτυο ομβρίων, αποχετευτικό δίκτυο, χώροι στάθμευσης κ.ά) βρίσκονται σε οριακό αν όχι πεπερασμένο σημείο, και από την μελέτη που βρίσκεται σε διαβούλευση δεν προκύπτει ότι έχουν αξιολογηθεί οι σωρευτικές επιπτώσεις της πρόσθετης δόμησης στις κυκλοφοριακές συνθήκες, στις δημόσιες υποδομές και στην ποιότητα ζωής.

Κύριε Πρόεδρε,

Δεν έχουμε ανάγκη περαιτέρω οικοδόμησης, δεν έχουμε ανάγκη πολυώροφα και ογκώδη κτήρια. Έχουμε ανάγκη από σύγχρονους και λειτουργικούς κοινόχρηστους χώρους, νέα δίκτυα και υποδομές ώστε να ανταποκριθούμε στην κλιματική απειλή και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Η προστασία του αστικού πρασίνου, των ελεύθερων χώρων και του οικιστικού περιβάλλοντος πρέπει να αποτελεί βασική προϋπόθεση κάθε νέου πολεοδομικού σχεδιασμού, στοιχείο που φαίνεται να απουσιάζει από τη μελέτη που είναι σε διαβούλευση. Κάθε σχεδιασμός που δημιουργεί νέες δυνατότητες δόμησης οφείλει να συνοδεύεται από σαφείς προβλέψεις για τις αναγκαίες υποδομές και την προστασία του περιβάλλοντος.

Κύριε Πρόεδρε,

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία έχει άμεση γνώση των πραγματικών αναγκών και προβλημάτων των τοπικών κοινωνιών, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως απλός αποδέκτης ειλημμένων αποφάσεων.



Για τους λόγους αυτούς, ζητούμε:

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Την απόσυρση της συγκεκριμένης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τη διαδικασία διαβούλευσης.

Την επανεξέταση του σχεδιασμού από μηδενική βάση, με ουσιαστική συμμετοχή των οικείων Δήμων.

Την εκπόνηση ολοκληρωμένης αξιολόγησης της φέρουσας ικανότητας και των σωρευτικών περιβαλλοντικών και πολεοδομικών επιπτώσεων ανά περιοχή.

Τη θεσμοθέτηση ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ της Πολιτείας, της Αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω απόφαση.

Μετά τιμής,

Μάριος Ψυχάλης Δήμαρχος Λυκόβρυσης - Πεύκης



Βασίλης Ξυπολητάς, Δήμαρχος Κηφισιάς

Παναγιώτης Μανούρης Δήμαρχος Νέας Ιωνίας

Ηλίας Αποστολόπουλος Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού

Χαράλαμπος Μπονάτσος Δήμαρχος Φιλοθέης – Ψυχικού

Συμεών (Σίμος) Ρούσσος Δήμαρχος Χαλανδρίου»

Παρέμβαση της ΠΕΔ Αττικής



Την ίδια στιγμή, στο ζήτημα παρενέβη και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔ Αττικής), καθώς ο πρόεδρός της και δήμαρχος Γαλατσίου, Γιώργος Μαρκόπουλος, έχει συγκαλέσει για την Παρασκευή το πρωί συνάντηση των δημάρχων στα γραφεία της Ένωσης, με στόχο τον συντονισμό των επόμενων κινήσεων και την επιδίωξη παρέμβασης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).