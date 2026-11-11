Στα 150 ευρώ το κυβικό μέτρο η τιμή των καυσόξυλων -Όσα πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές στις αγορές τους - iefimerida.gr

Σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος θέρμανσης εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική επιβάρυνση για τα νοικοκυριά, τα καυσόξυλα διατηρούν τη θέση τους στις επιλογές των καταναλωτών που αναζητούν πιο οικονομικούς τρόπους για να ζεστάνουν τα σπίτια τους.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εμπόρων Στερεών Καυσίμων (Σ.Ε.Σ.Κ.Α.), Χρήστο Μπάτα, η τιμή για το κυβικό μέτρο διαμορφώνεται στα 150 ευρώ, ενώ για το στοιβαχτό στα 170 ευρώ, παραμένοντας σχεδόν στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, οι καταναλωτές εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις αγορές τους, προμηθεύονται μικρότερες ποσότητες και προσαρμόζουν τις αγορές τους τόσο στις καιρικές συνθήκες όσο και στις οικονομικές τους δυνατότητες.

Οι τιμές στα καυσόξυλα και η ζήτηση στην αγορά

«Υπάρχει ζήτηση από τον κόσμο. Η τιμή για το κυβικό είναι στα 150 ευρώ και στα 170 ευρώ για το στοιβαχτό, είναι σχεδόν ίδια με πέρσι, όπου ήταν στα 145 και 150 ευρώ αντίστοιχα. Οι περισσότεροι έρχονται κυρίως στο μαγαζί και ψωνίζουν σακιά και μικρές ποσότητες. Οι καταναλωτές έχουν μεγάλη ανησυχία λόγω των οικονομικών. Οι άνθρωποι που παίρνουν συνήθως ξύλα ήρθαν και προμηθεύτηκαν. Τώρα πλέον αγοράζουν ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τις δυνατότητές τους» δηλώνει χαρακτηριστικά στο iefimerida ο πρόεδρος του ΣΕΣΚΑ, και συνεχίζει:

«Προφανώς, η αύξηση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης τους έχει επηρεάσει και τους έχει στρέψει σε πιο φθηνές μορφές θέρμανσης, όπως είναι το ξύλο. Σε σχέση με πέρσι υπάρχει μία αύξηση στην αγορά του προϊόντος, ωστόσο δεν μπορούμε να ξέρουμε ακόμα, καθώς δεν έχει κλείσει η σεζόν».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές στις αγορές τους

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δείχνουν όλοι κατά την αγορά καυσόξυλων, καθώς, όπως επισημαίνει ο κ. Μπάτας, οι διαδικτυακές προσφορές μπορεί να κρύβουν παγίδες και κινδύνους εξαπάτησης.

«Το πιο βασικό είναι να μην μπαίνουν στις προσφορές του διαδικτύου, καθώς, αν όχι όλες, οι περισσότερες είναι παγίδες. Οι επιτήδειοι είτε μπορούν να εξαπατήσουν τον πελάτη στην ποιότητα των ξύλων αλλά και στην ποσότητα είτε πρόκειται για επιχειρήσεις "φαντάσματα", δηλαδή δεν υπάρχουν.

Οι έμποροι που είναι εγγεγραμμένοι στον σύλλογο ελέγχονται συνέχεια και όσοι έχουν παρανομήσει έχουν αποχωρήσει. Οι καταναλωτές πρέπει να παρατηρούν στα καταστήματα εάν έχουν το σήμα των εμπόρων στερεών καυσίμων Αττικής.

Τέλος και εξίσου σημαντικό είναι να αποκτήσουμε μία σχέση εμπιστοσύνης με το κατάστημα από το οποίο προμηθευόμαστε ξύλα. Εμείς, ως σύλλογος, έχουμε διπλό ρόλο. Πρώτα να εξασφαλίσουμε τα συμφέροντα των συναδέλφων και, δεύτερον, να προστατεύουμε και το αγοραστικό κοινό».