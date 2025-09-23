Το τηλεφώνημα που οδήγησε τον Πύρρο Δήμα στο Cash or Trash -Η φιλανθρωπία που εξόργισε την ολυμπιακή επιτροπή - iefimerida.gr

Σάλο προκάλεσε η συμμετοχή του Πύρου Δήμα σε τηλεοπτική εκπομπή όπου έβγαλε σε πλειστηριασμό τη δάδα των ολυμπιακών αγώνων του Λονδίνου, το 2012.

Η κίνηση του γνωστού ολυμπιονίκη είχε καθαρά φιλανθρωπικό χαρακτήρα αλλά κανείς δεν περίμενε να ενοχληθεί η διοίκηση της ελληνικής ολυμπιακής επιτροπής. Ο τετράκις ολυμπιονίκης σε ανάρτηση σου πριν από μερικές ώρες ανέφερε ότι τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν θα πάνε στα παιδικά χωριά SOS εφαρμόζοντας στην πράξη τις ολυμπιακές αξίες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Νιώθω μεγάλη χαρά που συμμετείχα στην πρώτη εκπομπή του Cash or Trash για τη νέα σεζόν στο Star και είχα την ευκαιρία να προσφέρω την Ολυμπιακή Δάδα των Ολυμπιακών Αγώνων «Λονδίνο 2012» για έναν ξεχωριστό σκοπό.

Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν για τη δάδα θα πάνε στα Παιδικά Χωριά SOS για να βοηθήσουν παιδιά που έχουν ανάγκη, εφαρμόζοντας στην πράξη τις Ολυμπιακές αξίες. Επειδή ο Ολυμπισμός δεν είναι μόνο αθλητισμός, αλλά και αρωγή και προς συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση του Πύρρου Δήμα

Το τηλεφώνημα συνεργατών του Cash or Trash στον Πύρρο Δήμα και η θετική του απάντηση

Σύμφωνα με ανθρώπους από το στενό οικογενειακό περιβάλλον του Πύρου Δήμα που μίλησαν στο Iefimerida, ο χρυσός αρσιβαρίστας είχε δεχθεί πριν από καιρό τηλεφώνημα από συνεργάτες της εκπομπής για το εάν έχει και εάν επιθυμεί να δώσει κάποια από τα αντικείμενα της λαμπρής καριέρας του για φιλανθρωπικό σκοπό. Η απάντηση του κ. Δήμα ήταν θετική αφού όπως τόνισαν οι άνθρωποι του περιβάλλοντός του έχει ξανά δώσει, ακόμα και μετάλλια για φιλανθρωπίες και ιερούς σκοπούς.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το χρυσό μετάλλιο που έχει δώσει στην εκκλησία Παναγιά της Τήνου από μεσογειακούς αγώνες του 1994. Οι ίδιοι εξήγησαν στο Iefimerida ότι οι ολυμπιακές δάδες ή τα μετάλλια ανήκουν στην ιδιοκτησία του εκάστοτε αθλητή που μπορεί να τα διαθέσει όπως επιθυμεί. Δεν είναι τυχαίο ότι σε μια διαδικτυακή αναζήτησης σε πλατφόρμες πώλησης αντικειμένων ο χρήστης μπορεί να βρει πληθώρα ολυμπιακών αντικειμένων. Μάλιστα, η δάδα των ολυμπιακών αγώνων του 2012 κοστολογείται στα διαδικτυακά παζάρια περί τις 7000 ευρώ, επομένως η τιμών των 10.200 ευρώ που έδωσε ο Πύρος Δήμας τη δάδα και δώρισε τα χρήματα στα παιδικά χωριά SOS είναι υψηλότερη από αυτή που συνήθως θα έβρισκε κάποιος στο διαδίκτυο.

Από την πλευρά της, η ελληνική ολυμπιακή επιτροπή, δεν είδε με καλό μάτι την κίνηση του Πύρου Δήμα στέλνοντας επιστολή στο τηλεοπτικό σταθμό όπου προβάλεται η συγκεκριμένη εκπομπή η οποία αναφέρει τα εξής:

«Η χρήση της Ολυμπιακής δάδας για σκοπούς προώθησης, διαφήμισης ή εμπορευματοποίησης, πέραν του ιστορικού και συμβολικού της χαρακτήρα, αντίκειται στις αρχές που διέπουν το Ολυμπιακό Κίνημα» αναφέρουν, ενώ σχολιάζουν και την κίνηση του Πύρρου Δήμα λέγοντας: «Είναι απολύτως κατανοητή η πρόθεση ανάδειξης της σπουδαίας προσωπικότητας του Ολυμπιονίκη μας, Πύρρου Δήμα, ο οποίος αποτελεί εθνικό πρότυπο και σύμβολο. Ωστόσο, η προβολή της συμμετοχής του σε συνδυασμό με την Ολυμπιακή Δάδα εντός τηλεοπτικού προγράμματος με εμπορικό χαρακτήρα δημιουργεί έναν άστοχο συσχετισμό που δύναται να παρερμηνευθεί από το κοινό».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, στην επιστολή τονίζουν ότι ζητούν από τον σταθμό να μην υπάρξει ξανά προβολή της Ολυμπιακής Δάδας ή άλλων Ολυμπιακών συμβόλων σε πλαίσιο που μπορεί να εκληφθεί ως εμπορική χρήση, ώστε να διαφυλαχθεί και η ακεραιότητα του Ολυμπιακού Κινήματος.

Καταλήγοντας, σημειώνουν πως η ΕΟΕ «επιφυλάσσεται, ρητώς, παντός νομίμου δικαιώματός της».