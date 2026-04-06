Τηλεφώνημα για βόμβα στο γραφείο της Φωτεινής Αραμπατζή στις Σέρρες -Δεν εντοπίστηκε μηχανισμός - iefimerida.gr

Τηλεφώνημα για βόμβα στο γραφείο της Φωτεινής Αραμπατζή στις Σέρρες σήμανε συναγερμό στις αρχές.

Αστυνομικοί προχώρησαν σε εκτεταμένους ελέγχους τόσο στο γραφείο όσο και σε άλλους παρακείμενους χώρους, δίχως να εντοπίσουν οτιδήποτε ύποπτο στην περιοχή.

Το τηλεφώνημα έγινε από έναν άνδρα ο οποίος ανέφερε πως θα εκραγεί βόμβα στο πολιτικό γραφείο της βουλευτού, χωρίς όμως να αναλαμβάνει την ευθύνη για λογαριασμό κάποιας οργάνωσης.

Υπενθυμίζεται πως το όνομα της Φωτεινής Αραμπατζή βρίσκεται μεταξύ των ατόμων που ερευνώνται για την πολύκροτη υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την ίδια να αρνείται την οποιαδήποτε εμπλοκή σε έκνομη ενέργεια.