Τηλεφώνημα για βόμβα στο OPEN -Διέκοψε τη ζωντανή εκπομπή ο Μπογδάνος, αποδείχτηκε φάρσα [βίντεο] - iefimerida.gr

Άγνωστος τηλεφώνησε στις 23:40 στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN λέγοντας πως έχει τοποθετηθεί βόμβα.

Ο άγνωστος δεν έδωσε χρονικό όριο ενώ στο σημείο έσπευσαν οι Αρχές για έλεγχο.

Την ώρα εκείνη ήταν στον «αέρα» η εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω», με τον παρουσιαστή, Κωνσταντίνο Μπογδάνο, να ανακοινώνει ότι υπήρξε απειλή για βόμβα και θα έπρεπε να εκκενωθεί το στούντιο.

Έπειτα από εκτεταμένο έλεγχο των Αρχών, αποδείχτηκε ότι το τηλεφώνημα ήταν φάρσα και η εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω» συνεχίστηκε στη 01:40.