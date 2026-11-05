Τηλεφώνημα για βόμβα στο Κέντρο Διαχείρισης Κόκκινων Δανείων στο Μαρούσι -Έγινε έλεγχος, δεν βρέθηκε κάτι - iefimerida.gr

Αναστάτωση επικράτησε στο Μαρούσι το μεσημέρι της Πέμπτης, έπειτα από απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στο Κέντρο Διαχείρισης Κόκκινων Δανείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν δόθηκε κάποιο χρονικό περιθώριο για ενδεχόμενη έκρηξη.

Το Κέντρο Διαχείρισης Κόκκινων Δανείων στεγάζεται σε δύο κτίρια, χωρίς να έχει διευκρινιστεί σε ποιο από αυτά αναφέρεται το απειλητικό τηλεφώνημα.

Κατά τον έλεγχο που έγινε στα κτίρια δεν βρέθηκε κάτι και έληξε ο συναγερμός που σήμανε.