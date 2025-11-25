 Νέα μέθοδος με τηλεφωνικές απάτες, με βροχή κλήσεων από Πολωνία και Βρετανία -Τι πρέπει να προσέχετε - iefimerida.gr
Νέα μέθοδος με τηλεφωνικές απάτες, με βροχή κλήσεων από Πολωνία και Βρετανία -Τι πρέπει να προσέχετε

Φωτογραφία αρχείου: Shutterstock
Πληθαίνουν τα περιστατικά απάτης μέσω τηλεφωνικών κλήσεων από Πολωνία και Βρετανία.

Τις τελευταίες ημέρες όλο και περισσότερα άτομα καταγγέλλουν ότι δέχονται συνεχόμενες κλήσεις από άγνωστους διεθνείς αριθμούς, κυρίως με πρόθεμα +48 (Πολωνία), +3197 (Ολλανδία), και +44 (Ηνωμένο Βασίλειο).

Μπορεί οι κλήσεις να μοιάζουν «κανονικές», ωστόσο οι Αρχές προειδοποιούν ότι πρόκειται για γνωστές τηλεφωνικές απάτες που ήρθαν και πάλι στο προσκήνιο.

Πώς προσπαθούν να εξαπατήσουν κόσμο μέσω τηλεφωνικών κλήσεων

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μέθοδος είναι η εξής: Οι απατεώνες πρώτα καλούν από αριθμό του εξωτερικού περιμένοντας το θύμα να απαντήσει. Έπειτα στέλνουν SMS με κακόβουλα links, στα οποία, αν πατήσει ο κάτοχος, υπάρχει κίνδυνος να του παγιδεύσουν το κινητό.

Στόχος τους είναι τα θύματα είτε να απαντήσουν είτε να καλέσουν πίσω τον αριθμό, προκειμένου ο κάτοχος να υπερχρεωθεί, με αποτελέσματα οι δράστες να επωφεληθούν.

Επιπλέον, οι κλήσεις είναι πιθανόν να συνδέονται με απόπειρες phishing, για συλλογή προσωπικών ή τραπεζικών δεδομένων.

«Καμπανάκι» από τις Αρχές

Βασικές οδηγίες προστασίας και αυξημένη προσοχή συστήνουν οι Αρχές και καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.

Οι οδηγίες αναφέρουν:

  • Μην απαντάτε σε άγνωστες διεθνείς κλήσεις.
  • Μην καλείτε πίσω αριθμούς που σας φαίνονται ύποπτοι.
  • Μη δίνετε ποτέ προσωπικά, οικονομικά ή τραπεζικά στοιχεία μέσω τηλεφώνου.
  • Μπλοκάρετε άμεσα τα ύποπτα νούμερα στη συσκευή σας.
  • Ελέγχετε τακτικά τις ενημερώσεις ασφαλείας της συσκευής σας.
