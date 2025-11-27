 Τι σημαίνει η κήρυξη της Αττικής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Τι σημαίνει η κήρυξη της Αττικής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

Το χωριό Κάλλιο στη λίμνη Μόρνου
Το χωριό Κάλλιο στη λίμνη Μόρνου / Φωτογραφία: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΑΚΟΣ/APOHXOS.GR/EUROKINISSI
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Θετικά γνωμοδότησε η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) για την κήρυξη καθεστώτος κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε Αττική και Μεγανήσι για το ζήτημα της λειψυδρίας.

Όπως έχει ξεκαθαρίστει η κήρυξη έκτακτης ανάγκης δεν φέρνει έκτακτα μέτρα για τους πολίτες.

Οι παρεμβάσεις μειώνουν τον κίνδυνο λειψυδρία, τονίζουν πηγές του ΥΠΕΝ

Όπως εξηγούν πηγές του ΥΠΕΝ, η κήρυξη της Αττικής σε έκτακτη ανάγκη για τη λειψυδρία, ύστερα από αίτημα της ΕΥΔΑΠ και βάσει υδρολογικών δεδομένων και επιστημονικής τεκμηρίωσης, οδηγεί στην επιτάχυνση της πρώτης φάσης υλοποίησης των έργων ενίσχυσης των ταμιευτήρων Ευήνου - Μόρνου (Έργο Εύρυτος).

Συγχρόνως, θα επιταχυνθούν:

Η ενεργοποίηση και αξιοποίηση γεωτρήσεων, οι οποίες μετά την ολοκλήρωσή τους θα προσθέσουν περίπου 45 εκατ. m³ ετησίως στο σύστημα.

  • Η ολοκλήρωση των μελετών για εγκαταστάσεις αφαλάτωσης.
  • Η ολοκλήρωση των επεμβάσεων στη διώρυγα Θηβών στο Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα, που θα εξοικονομήσει πάνω από 10 εκατ. κυβικά μέτρα αδιύλιστου νερού.

Με τις παρεμβάσεις αυτές μειώνεται ουσιαστικά ο κίνδυνος λειψυδρίας έως την ολοκλήρωση του έργου ΕΥΡΥΤΟΣ, το οποίο αποτελεί λύση με μακροπρόθεσμο ορίζοντα για την υδροδότηση της Αττικής και διασφαλίζεται με αυτόν τον τρόπο η απρόσκοπτη κάλυψη όλων των υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών της Αττικής.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
